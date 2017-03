செய்திகள் >>> உலகம் 7 வயது சிறுவனின் உடலில் வெடிகுண்டு கட்டிவிட்ட தீவிரவாதிகள் First Published : Friday , 24th March 2017 11:13:56 AM

ஈராக் நாட்டில் வசித்து வரும் 7 வயது சிறுவனின் உடலில் வெடிகுண்டுகளை கட்டி ஐ.எஸ் தீவிரவாதிகள் தாக்குதலுக்கு அனுப்பியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.







ராக்கில் உள்ள மொசூல் நகரில் ராணுவ வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த மார்ச் 18-ம் திகதி அன்று சந்தேகத்திற்குரிய 7 வயது சிறுவனை ராணுவ வீரர்கள் பிடித்துள்ளனர்.



கால்பந்து வீரர்கள் அணியும் உடையில் இருந்த சிறுவனிடம் தவறு இருப்பதை உணர்ந்த ஓர் ராணுவ வீரர் அவனது உடைகளை நீக்கியுள்ளார்.







அப்போது, சிறுவனின் உடலை சுற்றி வெடிகுண்டு ஒன்று கட்டப்பட்டிருந்ததை கண்டு ராணுவ வீரர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.

பின்னர், சிறுவனுக்கு தைரியம் கொடுத்த வீரர் அவனது உடைகளை முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு வெடிகுண்டை செயலிழக்க முயன்றுள்ளார்.





வெடிகுண்டில் இணைக்கப்பட்டிருந்த கம்பிகளை துண்டித்துவிட்டு அவற்றை முழுமையாக நீக்கி சிறுவனை காப்பாற்றியுள்ளார்.



சிறுவனிடம் விசாரணை செய்தபோது ஐ.எஸ் தீவிரவாதிகள் அவனை கடத்தி தாக்குதல் நடத்த தயார்ப்படுத்தியதும் தெரியவந்துள்ளது.சிறுவனை மீட்ட ராணுவ வீரர்கள் அவனது குடும்பத்துடன் சேர்த்து வைத்துள்ளனர்.