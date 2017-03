40 ரூபாய்க்கு பதில் 4 லட்சத்தை ஸ்வைப் செய்த சுங்கச்சாவடி ,Karnataka doctor's card swiped for Rs 4 lakh instead of Rs 40 at toll booth Karnataka,doctor's,card,swiped,for,Rs,4,lakh,instead,of,Rs,40,at,toll,booth