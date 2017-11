செய்திகள் >>> இந்தியா 4-வது திருமணம் செய்ய முயன்ற ராணுவ வீரர் கைது First Published : Tuesday , 24th October 2017 11:52:47 AM

3 பெண்களை ஏமாற்றிவிட்டு 4-வது திருமணம் செய்ய முயன்ற ராணுவ வீரர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவரை தாலிகட்டும் நேரத்தில் முதல் மனைவி போலீசில் சிக்க வைத்தார்.



மைசூரு மாவட்டம் கே.ஆர்.நகர் தாலுகா லக்கி குப்பே கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சிவமஞ்சு (வயது 42). ராணுவ வீரரான இவர் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு கடந்த 2007-ம் ஆண்டு வரலட்சுமி என்ற பெண்ணுடன் திருமணம் நடந்தது.





வரலட்சுமி பிரசவத்திற்காக தனது தாய் வீட்டிற்கு சென்றிருந்த சமயத்தில் சிவமஞ்சு 2-வதாக கனகாலு கிராமத்தை சேர்ந்த ஆஷா ராணி என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்துகொண்டார். இதை அறிந்த வரலட்சுமி சிவமஞ்சுவுடன் தகராறு செய்து பிரிந்து சென்று விட்டதாக கூறப்படுகிறது.



மேலும் ஆஷா ராணியுடன் திருமணம் நடந்த சில மாதங்களிலேயே சிவமஞ்சு 3-வது திருமணமும் செய்துகொண்டார். இந்த நிலையில் 4-வதாக மைசூரு கோகுலம் பகுதியை சேர்ந்த பால் வியாபாரியின் மகளை திருமணம் செய்ய சிவமஞ்சு முடிவு செய்தார். இவர்களது திருமணம் நேற்று முன்தினம் மைசூரு விஜயநகரில் உள்ள யோகா நரசிம்மசாமி கோவில் நடைபெறுவதாக இருந்தது. திருமணத்தையொட்டி கோவில் மண்டபத்திலேயே உற்றார், உறவினர்கள் சாப்பிட மதிய விருந்து தயாராகிக் கொண்டிருந்தது.



மேலும் தாலிக்கட்டும் நேரம் நெருங்கி வந்தது. அந்த சமயத்தில் ஒரு பெண் கோவில் மண்டபத்துக்கு வந்தார். அவர், அங்கு கூடியிருந்தவர்களிடம் நான் தான் சிவமஞ்சுவின் முதல் மனைவி என்றும், தனது பெயர் வரலட்சுமி என்றும் கூறினார். மேலும் அவர், சிவமஞ்சு தன்னை உள்பட 3 பெண்களை ஏமாற்றி திருமணம் செய்துவிட்டதாகவும், தற்போது 4-வது திருமணம் செய்ய சிவமஞ்சு முயன்று இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.



இதை கேட்டறிந்த மணமகள் வீட்டார் உடனே திருமணத்தை நிறுத்தினர். மேலும் இதுபற்றி தகவல் அறிந்ததும் விஜயநகர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். அவர்கள், வரலட்சுமியிடம் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர், சிவமஞ்சு என்னையும், மேலும் 2 பெண்களையும் ஏமாற்றி திருமணம் செய்துவிட்டு தற்போது 4-வது திருமணம் செய்ய இருப்பதாக கூறினார்.



இதைதொடர்ந்து சிவமஞ்சுவை போலீசார் கைது செய்து போலீஸ் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். இதற்கிடையே திருமணம் நின்றதால், மணமகள் வீட்டாரும், சிவமஞ்சுவின் உறவினர்களும் அங்கிருந்து சோகத்துடன் புறப்பட முயன்றனர். அவர்களை கோவில் நிர்வாகத்தினர் சமாதானப்படுத்தி திருமணத்துக்காக தயாரான உணவை அனைவருக்கும் பரிமாறினர்.



இதுதொடர்பாக விஜயநகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கைதான சிவமஞ்சுவிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். தாலி கட்டும் நேரத்தில் 4-வது திருமணத்தை தடுத்துநிறுத்தி ராணுவ வீரரை முதல் மனைவி போலீசில் சிக்க வைத்த சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.