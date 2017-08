செய்திகள் >>> இந்தியா 13வது துணை ஜனாதிபதியாக வெங்கையா நாயுடு இன்று பதவி ஏற்பு First Published : Friday , 11th August 2017 10:26:59 AM

நாட்டின் 13வது துணை ஜனாதிபதியாக வெங்கையா நாயுடு இன்று பதவி ஏற்கிறார். துணை ஜனாதிபதி ஹமீத் அன்சாரியின் பதவிக்காலம் நேற்றுடன் முடிந்தது.

கடந்த 5ம் தேதி நடந்த தேர்தலில் தேஜ கூட்டணி சார்பில் வெங்கையா நாயுடுவும், 19 எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் மகாத்மா காந்தியின் பேரனும், மேற்கு வங்க மாநில முன்னாள் ஆளுநருமான கோபால கிருஷ்ண காந்தி ஆகியோரும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர்.



வெங்கையா நாயுடு 516 ஓட்டுக்கள் பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட கோபல கிருஷ்ண காந்தி 244 ஓட்டுகள் பெற்றார். 272 ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெங்கையா நாயுடு அமோக வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து, நாட்டின் 13வது துணை ஜனாதிபதியாக வெங்கையா நாயுடு இன்று பொறுப்பேற்கிறார்.



பதவி ஏற்பு விழா டெல்லியில் உள்ள ராஷ்டிரபதி பவனின் தர்பார் அரங்கில் இன்று காலை 10 மணிக்கு நடக்கிறது. அவருக்கு ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார். இதில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் தலைவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.