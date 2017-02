செய்திகள் >>> தமிழகம் 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் பக்தர்கள் தரிசனம் First Published : Monday , 6th February 2017 11:29:32 AM

சக்தி ஸ்தலங்களில் முதன்மையானதாக போற்றப்படும் திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பக்தர்களுக்கு வேண்டும் அருளும் தெய்வமாகவும், நோய் தீர்க்கும் அம்மனாகவும் அருள் பாலித்து வருகிறார்.



இந்த கோவிலில் கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 9-ந்தேதி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. இந்து சமய ஆகம விதிகளின் படி 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது ஐதீகம். சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் பக்தர்களின் நலன் கருதி கோவிலில் விரிவாக்க பணிகள் மற்றும் திருப்பணிகள் மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டது.



அதன்படி அரசு நிதி மற்றும் பக்தர்கள் நன்கொடை சேர்த்து ரூ.30 கோடி செலவில் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு திருப்பணிகள் தொடங்கின. அதன் ஒரு பகுதியாக அனைத்து பிரகாரங்கள், முன்புற மண்டபங்கள் விரிவு படுத்தப்பட்டன.



மேலும் வடக்கு, தெற்கு கோபுரங்களுக்கு புதிய வாசல்கள் அமைக்கப்பட்டன. மேலும் அம்மனின் திருமேனி வர்ண கலாபம் செய்யப்பட்டது. விநாயகர் சன்னதி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு கன்னி மூலையில் வைக்கப்பட்டது.



தொடர்ந்து கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 11-ந்தேதி மாரியம்மன் மூலஸ்தானம் பாலாலயம் செய்யப்பட்டு கருவறையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ரூ.5 கோடி மதிப்பில் திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.



இதையடுத்து பிப்ரவரி 6-ந்தேதி (இன்று) சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்தது. அதற்கான பூர்வாங்க பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வந்தது.



கோவில் வாசலில் 17 வேதிகைகள் மற்றும் 51 யாக குண்டங்கள் அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் அமைக்கப்பட்டு முதல் கால யாக சாலை பூஜைகள் கடந்த 3-ந்தேதி தொடங்கியது. அடுத்த நாள் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் 2, 3-ம் கால யாகசாலை பூஜைகள் சிவாச் சாரியார்களால் நடத்தப்பட்டது. நேற்று காலை 4, 5-ம் கால யாகசாலை பூஜைகள் நடந்தன.



இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு விக்னேஸ்வர பூஜை, 6-ம் கால யாகசாலை பூஜைகள் தொடங்கி த்ரவ்யா ஹூதி, 5.30 மணிக்கு பரி வார பூர்ணாஹூதி, 5.45 மணிக்கு பிரதானம் பூர்ணா ஹூதி, தீபாராதனை நடந்தது. காலை 6 மணிக்கு யாத்ரா தானம் கடங்கள் புறப்பட்டன.



சரியாக காலை 7.10 மணிக்கு மாரியம்மன் கோவில் தங்க விமானம், நூதன ராஜகோபுரத்திற்கு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து பரிவார விமானங்கள், மூலவர், மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு வாசல் கோபுரங்கள், விநாயகர், உற்சவர் அம்பாள் சன்னதி விமானங்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.



திருப்பரங்குன்றம் சிவஸ்ரீ ராஜாபட்டர், திருவானைக்காவல் சந்திரசேகர சிவாச்சாரியார் ஆகியோர் தலைமையில் சிவாச்சாரியார்கள் கோபுர கலசங்களில் புனித நீரை ஊற்றினர்.



அப்போது அங்கு கூடியிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஓம் சக்தி, பராசக்தி என்ற பக்தி பரவசத்துடன் கோஷம் எழுப்பினர். கோவில் அர்ச்சகர்கள் சிறப்பு பூஜைகளை நடத்தி தீபாராதனை காண்பித்தனர். தொடர்ந்து பைப் மூலம் பக்தர்கள் மீது கும்பாபிஷேக புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது. விழாவில் முக்கிய பிரமுகர்கள், திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.



விழாவையொட்டி 3,000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். பக்தர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் திருச்சி மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் கண்ணனூர் பேரூராட்சி சார்பில் செய்யப்பட்டு உள்ளது. மேலும் இன்று திருச்சி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.