10 வயது சிறுமி 6 மாத கர்ப்பம் : பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படும் சிறுமிகள்,Sexual assault on minors: Rapists known to victims in 75% cases, says police