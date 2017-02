‘தாய், தந்தையை இழந்த என்னை இந்திய சினிமாத்துறை தத்தெடுத்தது’ நடிகர் ஷாருக்கான் உருக்கம் First Published : Monday , 27th February 2017 11:51:30 AM

‘தாய், தந்தையை இழந்து மும்பை வந்த என்னை இந்திய சினிமாத்துறை தத்தெடுத்தது’ என மும்பை, ஜூகுவில் நடந்த விருது வழங்கும் விழாவில் நடிகர் ஷாருக்கான் உருக்கமாக பேசினார்.



மும்பை, ஜூகுவில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் யாஷ் சோப்ரா நினைவு 4–வது தேசிய விருது வழங்கும் விழா நடந்தது. இந்த விழாவில் யாஷ் சோப்ரா நினைவு தேசிய விருது இந்தி நடிகர் ஷாருக்கானுக்கு வழங்கப்பட்டது.





இந்த விருதினை மாநில கவர்னர் வித்யாசாகர் ராவ், நடிகை ரேகா ஆகியோர் இணைந்து ஷாருக்கானுக்கு வழங்கினர். விழாவில் நடிகர் ஷாருக்கான் பேசியதாவது:–





கடந்த 25 ஆண்டுகளாக சினிமாத்துறையில் பணியாற்றி வருகிறேன். எனக்கு தெரிந்தது எல்லாம் காலையில் மேக்அப் போட்டு நடிப்பது மட்டும் தான். அதற்காக எனக்கு சரியான பல வாய்ப்புகள் கிடைத்தன.





நான் மும்பைக்கு வரும் போது எனது தாயையும், தந்தையையும் இழந்திருந்தேன். எனது சகோதரி உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தார்.



அப்போது எனக்கு குடும்பம் இல்லை. இந்திய சினிமாத்துறை இருகரங்களாலும் அரவணைத்து என்னை தத்தெடுத்து கொண்டது.

தற்போது 100 கோடிக்கும் அதிகமான மக்களைகொண்ட குடும்பத்தை பெற்றுள்ளேன்.



எல்லாருக்கும் நான் நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன். இந்த இரவு என் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான தருணம். விழாவில் கலந்துகொண்ட சிறப்பு விருந்தினர்கள் என்னைப்பற்றி பேசினார்கள்.



குறும்படம் காண்பிக்கப்பட்டது. இந்த நேரத்தில் ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நான் வாழ்க்கையில் சந்தித்த எல்லோரும் என்னிடம் காட்டிய அன்பு, அக்கறை, பரிவு இல்லையென்றால் இந்தளவிற்கு உயர்ந்திருக்க மாட்டேன்.



பாம் அத்தை (யாஷ் சோப்ராவின் மனைவி) என்னை வளர்த்த தாய் போன்றவர். அவரால் நான் வளர்க்கப்பட்டேன்.



யாஷ்சோப்ராவுடன் பணியாற்றிய ஒவ்வொருவரும் அவரின் பிள்ளைகளை போன்றவர்கள் தான். எனக்கு யாஷ்சோப்ராவின் கடைசி படம் உள்பட அவருடன் அதிக படங்களில் இணைந்து பணியாற்றும் அதிர்ஷ்டம் கிடைத்தது. இவ்வாறு நடிகர் ஷாருக்கான் பேசினார்.





இந்த விழாவில் யாஷ்சோப்ராவின் மனைவி பமிலா, நடிகைகள் ஜெயபிரதா, பத்மினி கோலாப்புரி உள்ளிட்ட பல திரை நட்சத்திரங்கள், சினிமா பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டனர்.





யாஷ் சோப்ரா நினைவு தேசிய விருது இதற்கு முன் பாடகி லதா மங்கேஷ்கர், நடிகர் அமிதாப் பச்சன், நடிகை ரேகா ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.