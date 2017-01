ஸ்பைசி முட்டை மசாலா| spicy muttai masala First Published : Tuesday , 10th January 2017 10:14:10 AM

Last Updated : Tuesday , 10th January 2017 10:14:10 AM First Published : Tuesday , 10th January 2017 10:14:10 AMLast Updated : Tuesday , 10th January 2017 10:14:10 AM





தேவையான பொருள்கள்



வேகவைத்த முட்டை - 5

வெங்காயம் - 1

தக்காளி - 2

இஞ்சி பூண்டு விழுது - 1 ஸ்பூன்

பச்சை மிளகாய் - 2

மல்லி இலை - தேவையான அளவு

சோம்பு - 1 ஸ்பூன்

கடுகு - 1 ஸ்பூன்

மிளகாய் தூள் - 2 ஸ்பூன்

கரம் மசாலா தூள்-1 ஸ்பூன்

உப்பு - தேவையான அளவு

எண்ணெய் - தேவையான அளவு





செய்முறை





வேக வைத்த முட்டையை 2 ஆக கீறிவைக்கவும்.





கடாயில் எண்ணெய் விட்டு சிறிது பெருஞ்சீரகம் மற்றும் கடுகு போட்டு தாளித்து அதனுடன் வெங்காயம் மற்றும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும்.





பின் மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா தூள், தக்காளி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நன்கு வதக்கவும்.





அத்துடன் வேகவைத்த முட்டை சேர்த்து கிளறவும். அதில் கொத்தமல்லி இலைகள் துவினால் சுவையான ஸ்பைசி முட்டை மசாலா ரெடி