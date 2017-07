வைக்கம் விஜயலட்சுமிக்கு கவுரவ டாக்டர் பட்டம் First Published : Monday , 10th July 2017 10:33:11 AM

Last Updated : Monday , 10th July 2017 10:33:11 AM First Published : Monday , 10th July 2017 10:33:11 AMLast Updated : Monday , 10th July 2017 10:33:11 AM





பாடல் மட்டுமல்ல, வீணையிலும் கை தேர்ந்த வைக்கம் விஜயலட்சுமியை கவுரவிக்கும் விதமாக அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த உலக தமிழ் பல்கலைக்கழகம் கவுரவ டாக்டர் பட்டத்தை அவருக்கு வழங்கி பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறது.





2013-ல் பிரித்விராஜ் நடிப்பில் மலையாளத்தில் வெளியான ‘செல்லுலாய்ட்’ படத்தில் பாடிய ‘காற்றே.. காற்றே’ பாடல் மூலம் பிரபலமானவர் பாடகி வைக்கம் விஜயலட்சுமி. பார்வையற்றவரான இவர், தமிழிலும் ஏராளமான பாடல்களை பாடி ரசிகர்களை தனது குரலால் கவர்ந்தவர்.



சாதிப்பதற்கு ஊனம் ஒரு தடையில்லை என்பதை நிரூபித்துள்ள வைக்கம் விஜயலட்சுமியின் இசை உலக சாதனையை பாராட்டி அவருக்கு கவுரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பாடல் மட்டுமல்ல, வீணையிலும் கை தேர்ந்த இவரை அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த உலக தமிழ் பல்கலைக்கழகம் கவுரவிக்கும் விதமாக இந்த கவுரவ டாக்டர் பட்டத்தை வழங்கி பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த பட்டம் வழங்கும் விழா சென்னையில் நடந்தது.