செய்திகள் >>> தமிழகம் வேலூர் அருகே கார்கள் தொடர் மோதல் : 6 பேர் பலி 10 பேர் படுகாயம் First Published : Monday , 7th August 2017 10:22:49 AM

Last Updated : Monday , 7th August 2017 10:22:49 AM First Published : Monday , 7th August 2017 10:22:49 AMLast Updated : Monday , 7th August 2017 10:22:49 AM





வேலூர் ஆற்காடு அருகே 3 கார்கள் அடுத்தடுத்து மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 6 பேர் உடல் நசுங்கி பலியானார்கள். மேலும் 10 பேர் படுகாயத்துடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.



இதுகுறித்து போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டதாவது: வேலூரை அடுத்த ரத்தினகிரி அருகே நந்தி யாலம் பகுதியில் இருந்து எதிர் திசையில் இருந்த தேசிய நெடுஞ் சாலையை அதே பகுதியை சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர் ரவிச்சந்திரன் (வயது 55) என்பவர் இருசக்கர வாகனத்தில் கடக்க முயன்றார்.



அப்போது சென்னையில் இருந்து வேலூர் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த சொகுசு காரின் ஓட்டுநர், இரு சக்கர வாகனம் மீது மோதாமல் இருக்க பிரேக் பிடித்தார். இதனால் அதிவேகமாக வந்த அந்த கார், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இடது-வலது பக்கமாக சுழன்று சாலையின் பக்கவாட்டில் நின்றது. அப்போது பின்னால் வந்த மற்றொரு டாடா இண்டிகா கார், சொகுசு கார் மீது மோதியது. அடுத்த நொடி, டாடா இண்டிகா கார் பின்னே மற்றொரு கார் மோதியது.



3 கார்களும் அடுத்தடுத்து மோதிக் கொண்ட இந்த விபத்தில், சம்பவ இடத்திலும், மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலும் 5 பேர் இறந்தனர். மேலும் மோட்டார்சைக்கிள் மீது கார் மோதியதில் காயம் அடைந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர் ரவிச்சந்திரனும் இறந்து விட்டார். இதனால் சாவு எண்ணிக்கை 6 ஆக உயர்ந்தது.இந்த விபத்தில் காயம் அடைந்த கஸ்தூரி (38), சரண் (10), மோகன் (45), காயத்ரி (15), ரூபஸ்ரீ (21), மற்றொரு கஸ்தூரி (24), கீர்த்தன் (25), நிஷாந்த் (25), பிரினித் (14) ஆகிய 9 பேர் வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும் ஒருவர் வேலூர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.



விபத்தில் உருக்குலைந்த கார்களின் டீசல் டேங்க் உடைந்து சாலைகளில் டீசல் வழிந்தோடியது. ஆற்காடு தீயணைப்பு வீரர்கள் சாலையில் ஓடிய டீசல் மீது தண்ணீரைப் பாய்ச்சி அடித்தனர்.



இந்த விபத்தால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. விபத்தில் சிக்கிய கார்களை போலீஸார் அப்புறப்படுத்தி போக்குவரத்து நெரிசலை சரி செய்தனர்.



வேலூர் மாவட்ட எஸ்பி பகலவன், ஆற்காடு எம்எல்ஏ ஈஸ்வரப்பன், ராணிப்பேட்டை எம்எல்ஏ காந்தி, ராணிப்பேட்டை வருவாய் கோட்டாட்சியர் முனீர் ஆகியோர் சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டனர்.