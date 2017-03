வாயில் கறுப்புத்துணி கட்டி டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் 17-வது நாளாக போராட்டம்,Skulls to snakes, farmers protesting at Delhi's Jantar Mantar use it all ... Skulls,to,snakes,,farmers,protesting,at,Delhi's,Jantar,Mantar,use,it,all,...