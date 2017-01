செய்திகள் >>> தமிழகம் வாடிவாசல் திறக்கும் வரை வீட்டு வாசலை மிதிக்க மாட்டோம் -அலங்காநல்லூரில் 4-வது நாளாக போராட்டம் First Published : Thursday , 19th January 2017 10:50:38 AM

Last Updated : Thursday , 19th January 2017 10:50:38 AM





பீட்டா அமைப்பை தடை செய்ய கோரி,ஜல்லிகட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தும், ஜல்லிகட்டை நடத்த கோரியும் இன்று (வியாழக்கிழமை) 4-வது நாளாக அலங்காநல்லூரில் போராட்டம் தொடர்கிறது.கிராம மக்கள், காளை வளர்ப்போர், மாடுபிடி வீரர்கள், ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.



இந்த போராட்டத்தில் ஏராளமான பெண்கள் குழந்தைகளுடன் கலந்து கொண்டனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர் கள் கூறும்போது, வாடிவாச லில் காளைகளை அவிழ்த்து விடும் வரை எங்களது போராட்டம் தொடரும். அதுவரை வீட்டிற்கு செல்ல மாட்டோம். தொடர்ந்து இங்கேயே இருப்போம்.



ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடை நீக்கப்படாவிட்டால், தமிழக எம்.பி.க்கள், எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமா செய்ய வேண் டும் அப்படி செய்தால் நாங்கள் போராட்டங்களை நிறுத்திக்கொள்கிறோம் என்றனர். போராட்டக்களத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள், இளைஞர் அமைப்புகள் உணவு வழங்கி வருகின்றன. அப்போது வெளிநாட்டு குளிர்பானங்கள் கொடுக்கப்பட்டன. ஆனால் அதனை வாங்க இளைஞர்கள் மறுத்து விட்டனர்.



ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு காரணமே வெளிநாட்டு அமைப்பான பீட்டா தான் என தெரிவித்த இளைஞர்கள் அந்த அமைப்பை உடனடியாக தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களுக்கு நாளுக்கு நாள் ஆதரவு பெருகி வருகிறது. நேற்று நடிகர் இமான் அண்ணாச்சி, டைரக்டர் கவுதமன் ஆகியோர் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தனர். ஜல்லிக்கட்டையும், விவசாயத்தையும் பிரிக்க முடியாது.



தமிழர் நலனுக்காக அனைத்து தரப்பினரும் முன்வரவேண்டும் என டைரக்டர் கவுதமன் தெரிவித்தார்.இந்த போராட்டம் காரணமாக அலங்காநல்லூருக்கு பஸ் போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப் பட்டுள்ளது. இன்று 7-வது நாளாக பஸ்கள் எதுவும் அங்கு செல்லவில்லை.வாடிவாசல் பகுதியில் போலீஸ் பாதுகாப்பு தொடர்ந்து அதிகரிக்கப் பட்டுள்ளது.



அலங்காநல்லூரில் போராட்டம் வலுத்துள்ள தால் கடந்த 3 நாட்களாக கடைகள் அடைக்கப்பட்டே இருந்தன. இன்று 4-வது நாளாகவும் அதே நிலை நீடித்தது.