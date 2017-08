செய்திகள் >>> தமிழகம் வட தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு First Published : Monday , 7th August 2017 10:06:59 AM

ஆந்திராவின் வடக்கு பகுதியில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரையில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உள்ளது. அதன் காரணமாக வடதமிழகத்திலும், புதுச்சேரியிலும் இன்று (திங்கட்கிழமை) ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்யும்.



கடலோர பகுதிகளில் கனமழைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. உள் மாவட்டங்களிலும், மழை பெய்யலாம்' என, வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில், நேற்று, 2 செ.மீ., மழை பெய்தது. நேற்று காலை, 8:30 மணி நிலவரப்படி, கோவை மாவட்டம், சின்னக்கல்லாரில், 5 செ.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது.

வால்பாறை, 4; சென்னை, நீலகிரி நடுவட்டம், 3; போச்சம்பள்ளி, தளி, வாணியம்பாடி, 3; எண்ணுார், போளூர், உத்தமபாளையம், வானுாரில், 1 செ.மீ., மழை பெய்துள்ளது.