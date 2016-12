வடு மாங்காய் ஊறுகாய் | Vadu mango pickle First Published : Tuesday , 29th November 2016 11:56:14 AM

Last Updated : Tuesday , 29th November 2016 11:56:14 AM First Published : Tuesday , 29th November 2016 11:56:14 AMLast Updated : Tuesday , 29th November 2016 11:56:14 AM





தேவையானவை:



வடுமாங்காய் - அரை கிலோ

கடுகுப் பொடி - 2 ஸ்பூன்

மிளகாய்த்தூள் - 25 கிராம்

மஞ்சள்தூள் - ஒரு சிட்டிகை

நல்லெண்ணெய் - 1 குழிகரண்டி அளவு

கல் உப்பு - தேவைக்கேற்ப.







செய்முறை:



பிஞ்சு மாங்காயை நன்றாக கழுவி, துடைத்து ஈரமில்லாமல் செய்யவும். காம்பை நீக்கிவிட்டு இதை நல்லெண்ணெயில் புரட்டி



கடுகுப் பொடி, உப்பு, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள்தூளை பரவலாகப் போட்டு காற்றுப்புகாத டப்பாவில் போட்டு மூடி வைக்கவும்.



3 நாட்களிலேயே மாங்காய் தோல் சுருங்கி ஊற ஆரம்பிக்கும். ஒரு வாரம் வரை டப்பாவை குலுக்கிவிடவும். அதில் உப்பு, காரம் இறங்கி சுவையாக இருக்கும்