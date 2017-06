ராகி இனிப்பு தோசை|ragi sweet dosa First Published : Monday , 22nd May 2017 07:33:10 PM

தேவைாயன பொருள்கள்





கேழ்வரகு மாவு - 1 கப்

அரிசி மாவு - 2 ஸ்பூன்

தேங்காய்த்துருவல் - 2 ஸ்பூன்

பொடித்த வெல்லம் - அரை கப்

நெய் - தேவையான அளவு



செய்முறை.



வெல்லத்தில் 2 கப் தண்ணீர் விட்டு லேசாகக் கொதிக்க வைத்து, வடிகட்டி ஆற வைக்கவும்.



அதில் கேழ்வரகு மாவு, அரிசி மாவு, தேங்காய்த்துருவல், சேர்த்து தோசை மாவு பதத்தில் கரைத்துக் கொள்ளவும்.



கல் காய்ந்ததும் நெய் ஊற்றி தோசையை வார்த்தெடத்து சூடாக பரிமாறவும்.