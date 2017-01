மொபைல் போனில் கேம் விளையாடிய தாய் கண்முன்னே நீரில் மூழ்கி உயிர் இழந்த 4 வயது சிறுவன்,Young Chinese boy drowns in swimming pool while his mother plays on her phone Young,Chinese,boy,drowns,in,swimming,pool,while,his,mother,plays,on,her,phone