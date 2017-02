செய்திகள் >>> தமிழகம் மே 12-ல் பிளஸ் 2; எஸ்எஸ்எல்சிக்கு 19-ல் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிட ஏற்பாடு First Published : Friday , 24th February 2017 11:19:06 AM

Last Updated : Friday , 24th February 2017 11:19:06 AM First Published : Friday , 24th February 2017 11:19:06 AMLast Updated : Friday , 24th February 2017 11:19:06 AM





பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு முடிவு மே 12-ம் தேதியும், எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வு முடிவு மே 19-ம் தேதியும் வெளியிடப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே.ஏ.செங் கோட்டையன் அறிவித்தார்.







பொதுத்தேர்வுகள் தொடங்குவ தற்கு முன்பாகவே தேர்வு முடிவு தேதி அறிவிக்கப்படுவது அரசு தேர்வுத்துறை வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறை என்பது குறிப் பிடத்தக்கது.



பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2-ம் தேதி தொடங்கி, 31-ம் தேதி முடிவடைகிறது. இத்தேர்வை 8 லட்சத்து 98 ஆயிரத்து 762 மாணவ, மாணவிகள் எழுதுகிறார்கள்.





இவர் களில் மாணவர்கள் 4 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 952 பேர். மாணவிகள் 4 லட்சத்து 80 ஆயிரத்து 810 பேர். பள்ளி மாணவர்கள் தவிர, தனித்தேர்வர்களாக 31 ஆயிரத்து 843 பேரும் தேர்வெழுதுகிறார்கள். பிளஸ் 2 தேர்வுக்காக தமிழகம் முழுவதும் 2,427 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன.



இதேபோல், எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வு மார்ச் 8-ம் தேதி தொடங்கி 30-ம் தேதி முடிவடைகிறது. இத்தேர்வினை 9 லட்சத்து 94 ஆயிரத்து 167 பேர் எழுதுகிறார்கள்.





இவர்களில் மாணவர்கள் 4 லட்சத்து 98 ஆயிரத்து 383 பேர். மாணவிகள் 4 லட்சத்து 95 ஆயிரத்து 784 பேர். இவர்கள் தவிர, 39 ஆயிரத்து 741 பேர் தனித்தேர்வர்களாக தேர் வெழுதுகிறார்கள்.





10-ம் வகுப்பு தேர்வுக்காக மாநிலம் முழுவதும் 3 ஆயிரத்து 371 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.



இந்த நிலையில், பிளஸ் 2, எஸ்எஸ்எல்சி பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மற்றும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி அமைச்சர் கே.ஏ.செங் கோட்டையன் தலைமைச் செய லகத்தில் நிருபர்களுக்கு நேற்று மாலை பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:



பிளஸ் 2 தேர்வு மார்ச் 2 முதல் 31-ம் தேதி வரையும், எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வு மார்ச் 8 முதல் 30-ம் தேதி வரையும் நடைபெற உள்ளன. அந்த அடிப்படையில், பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவு மே 12-ம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 10 மணியளவிலும், எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வு முடிவு மே 19-ம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 10 மணியளவிலும் வெளியிடப்படும்.





ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வைப் பொறுத்தவரையில், இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வு (தாள்-1) ஏப்ரல் 29-ம் தேதியும் (சனிக்கிழமை) பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வு (தாள்-2) ஏப்ரல் 30-ம் தேதியும் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடத்தப்படும்.



இவ்வாறு அமைச்சர் செங் கோட்டையன் கூறினார்.



பிளஸ் 2 தேர்வு தொடங்க இன்னும் 7 நாட்களும், அதே போல், 10-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு தொடங்க இன்னும் 13 நாட்களும் இருக்கின்றன.





இந்த நிலையில், பொதுத்தேர்வுகள் தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே தேர்வு முடிவு தேதி அறிவிக்கப் படுவது அரசு தேர்வுத்துறை வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வை ஆயிரக்கணக்கான பிஎட் பட்ட தாரிகளும், இடைநிலை ஆசிரியர் களும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டி ருக்கிறார்கள்.



இந்த நிலையில், ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வுகள் நடத்தப்படும் தேதி அறிவிக்கப் பட்டிருப்பதால் விரைவில் இதற்கான விண்ணப்பப் படிவங்கள் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.