மொறு மொறு மிளகாய் சிக்கன் | crispy chicken First Published : Sunday , 14th May 2017 01:09:45 PM

Last Updated : Sunday , 14th May 2017 01:09:45 PM First Published : Sunday , 14th May 2017 01:09:45 PMLast Updated : Sunday , 14th May 2017 01:09:45 PM





தேவையான பொருள்கள்.:

சிக்கன் - 1 கிலோ

மிளகாய் தூள் - 2 1/2 தேக்கரண்டி

மஞ்சள் தூள் - 1/2 தேக்கரண்டி

மிளகு தூள் - 1 தேக்கரண்டி

கரம் மசாலா தூள் - 1 தேக்கரண்டி

இஞ்சி பூண்டு விழுது - 2 தேக்கரண்டி

பச்சை மிளகாய் - 2

காய்ந்த மிளகாய் - 4

எலுமிச்சை - அரை மூடி

கலர்பொடி - 1/4 தேக்கரண்டி (விரும்பினால்)

எண்ணெய் - பொரிக்க தேவையான அளவு

கருவேப்பிலை - 2 ஆர்க்கு

உப்பு - தேவைக்கேற்ப



செய்முறை :

காய்ந்த மிளகாயையும், பச்சை மிளகாயையும் மிக்சியில் தனித்தனியாக விழுதாக அரைத்துக் கொள்ளவும். சிக்கனில் கரம் மசாலா தவிர மற்ற அனைத்து பொடிகளையும், பச்சை மிளகாய், காய்ந்த மிளகாய் விழுது, எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து, தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்து கலந்து ஃபிரிட்ஜில் 1 மணி நேரம் வைக்கவும்.



1 மணி நேரம் கழித்து எடுத்து கரம் மசாலா சேர்த்து கலந்து 15 நிமிடம் வைக்கவும்.கடாயில் பொரிப்பதற்க்குத் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும் சிக்கன் துண்டங்களை போட்டு பொரித்தெடுக்கவும்.



சுவையான மொறு மொறு மிளகாய் சிக்கன் தயார்.