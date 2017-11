மெர்சல் படத்திற்கு தடை விதிக்கக்கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு First Published : Tuesday , 24th October 2017 11:58:36 AM

Last Updated : Tuesday , 24th October 2017 11:58:36 AM





பல்வேறு தடைகளை தாண்டி நடிகர் விஜய் நடித்த மெர்சல் திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளிவந்தது. இந்நிலையில் மெர்சல் படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழை திரும்ப பெற வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அஸ்வத்தாமன் என்பவர் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.





இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராகவும், ஒற்றுமைக்கு எதிராகவும் மெர்சல் படத்தின் காட்சிகள் அமைந்துள்ளதாக மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.



மேலும் ஜி.எஸ்.டி., டிஜிட்டல் இந்தியா குறித்து தவறான கருத்துகள் இடம் பெற்றுள்ளதாகவும், இது போன்ற காட்சிகள் நிறைந்த மெர்சல் படத்திற்கு தணிக்கை சான்று வழங்கப்பட்டது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.





இதன் காரணமாக மெர்சல் படத்திற்கு தடை விதிக்கவும், தணிக்கை சான்றை திரும்ப பெறக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அஸ்வத்தாமன் என்பவர் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.