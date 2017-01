செய்திகள் >>> தமிழகம் மெரினா போர்க்களமானது ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டக்காரர்கள் வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றம் First Published : Monday , 23rd January 2017 11:08:31 AM

Last Updated : Monday , 23rd January 2017 11:08:31 AM First Published : Monday , 23rd January 2017 11:08:31 AMLast Updated : Monday , 23rd January 2017 11:08:31 AM





சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தர சட்டம் கோரி போராட்டத்தை தொடர்ந்தவர்களை இன்று காலை போலீஸார் வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினர்.





இதனால் அறவழி களமாக காட்சியளித்த போராட்ட களம் காவல்துறையினரின் அதிரடியால் போர்க்களமாக காட்சியளிக்கிறது. போராட்டக்காரர்களை வலுகட்டாயமாக போலீசார் வெளியேற்றினர்.





ஆனால் கலைய மறுத்த இளைூர்கள் கடற்கரையிலிருந்து கடலை நோக்கி சென்று அரண் அமைத்து மனித சங்கிலியாக கைகோர்த்து நின்றனர்.



இந்நிலையில் மெரினா கடற்கரையை சுற்றியுள்ள அனைத்து பாதைகளும் அடைக்கப்பட்டு உள்ளன. இளைஞர்கள் வலுக்கட்டாயமாக அகற்றப்படுவதால் மெரினாவில் தொடர்ந்து பதற்றமான சூழ்நிலையில் காணப்படுகிறது.





மெரினா கடற்கரையை சுற்றியுள்ள அனைத்து பாதைகளும் அடைக்கப்பட்டு உள்ளன. தங்களை கட்டாயமாக வெளியேற்றி வருவதாக இளைஞர்கள் கதறினர்.





போலீசார் தங்களை தாக்குவதாக இளைஞர்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.



போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தினர். இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து சென்னையில் பல இடங்களில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் சென்னையில் முழுவதும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.



தகவல் அறிந்து மேலும் பல இளைஞர்கள் மெரினா நோக்கி வந்தனர். திருவல்லிகேணியில் அவர்களை காவல்துறையினர் வழிமறித்தனர். அப்போது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.



இதையடுத்து தடியடி நடத்த ஆரம்பித்தனர் போலீசார். சில இளைஞர்கள் திரும்பி ஓடினர். சிலர் கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவரின் மூக்கு உடைபட்டு ரத்தம் வடிந்தது. மொத்தம் 5 காவலர்கள் காயமடைந்தனர். இதனால் சென்னை போர்க்களமாகியுள்ளது.



சென்னை கடற்கரை-வேளச்சேரி பறக்கும் ரயில்சேவை தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக இளைஞர்கள்-போலீசார் இடையே கல்வீச்சு தாக்குதல் நடந்து வருவதால் ரயில்சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.



சென்னை நடுக்குப்பத்தில் போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீசார் கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தினர். அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடைபெற்ற வந்த நிலையில் போலீசார் கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.