முந்திரி சிக்கன் மசாலா| munthiri chicken masala First Published : Tuesday , 22nd November 2016 10:46:48 AM

Last Updated : Wednesday , 23rd November 2016 08:09:07 PM First Published : Tuesday , 22nd November 2016 10:46:48 AMLast Updated : Wednesday , 23rd November 2016 08:09:07 PM





தேவையான பொருட்கள்



சிக்கன் - அரை கிலோ

இஞ்சி பூண்டு விழுது - 2 ஸ்பூன்

காய்ந்த மிளகாய் - 5

சீரகத்தூள் - ஒரு ஸ்பூன்

மிளகுத்தூள் - ஒரு ஸ்பூன்

முந்திரிபருப்பு - 10

நறுக்கிய வெங்காயம் - 1

நறுக்கிய தக்காளி - 1

நல்லெண்ணெய் - தேவையான அளவு

கொத்தமல்லி தழை - சிறிதளவு

உப்பு - சிறிதளவு



செய்முறை :



சிக்கனை நன்றாக கழுவி கொள்ளவும் காய்ந்த மிளகாயை நன்றாக அரைத்து கொள்ளவும்.





முந்திரி பருப்பை பொடித்து கொள்ளவும்.



1 ஸ்பூன் இஞ்சி, பூண்டு விழுது உப்பு சேர்த்து சிக்கனில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்க வேண்டும்.



கடாயை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிய பின் மீதமுள்ள இஞ்சி, பூண்டு விழுதை போட்டு பச்சை வாசனை போக வதக்கிய பின் தக்காளியையும் போட்டு பொன்னிறமாக வதக்க வேண்டும்.



தக்காளி நன்றாக வதக்கிய பின் அதில் அரைத்த காய்ந்த மிளகாய் விழுது, சீரகத்தூள், மிளகுத்தூள் போட்டு வதக்கிவிட்டு பின்பு அதில் சிக்கனையும் போட்டு வதக்க வேண்டும்.





பின்பு அதில் தேவையான அளவு உப்பு போடவும். அதன் பிறகு சிறிது தண்ணீர் ஊற்றி சிக்கனை நன்றாக வேக விடவும்.



அதனுடன் அரைத்த முந்திரி விழுது சேர்த்து அடுப்பை மிதமான தீயில் வைத்து மூடி வைத்து வேக வைக்கவும்.





சிக்கன் வெந்து கிரேவி கெட்டியானடன் மல்லி இலை தூவி இறக்கவும்.