முதல்வர் பன்னீர் செல்வத்துக்கு நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் நேரில் ஆதரவு First Published : Tuesday , 14th February 2017 09:48:02 AM

Last Updated : Tuesday , 14th February 2017 09:48:02 AM





முதல்வர் பன்னீர் செல்வத்துக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.





இந்நிலையில், முதல்வர் பன்னீர் செல்வத்தை நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் அவரது இல்லத்தில் இன்று சந்தித்தார். அப்போது அவருடன் ஜல்லில்க்கட்டுக்காக போராடிய மாணவர்களும் உடன் இருந்தனர்.





பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய லாரன்ஸ், “ஜல்லிக்கட்டுக்கான மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மெரினா மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் ஒன்று கூடி போராட்டங்களை நடத்தினர். இருப்பினும் சட்ட ரீதியான ஜல்லிக்கட்டுக்கான உரிமையை முதல்வர் பன்னீர் செல்வம் மேற்கொண்டார்” என்று தெரிவித்தார்.



மேலும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு பின்னர் முதலமைச்சர் பன்னீர் செல்வத்தை மாணவர்களுடன் நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை மனு கொடுத்ததையும் சுட்டிக் காட்டினார்.



பன்னீர் செல்வத்துக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் நாளுக்குள் நாள் தங்களது ஆதரவை தெரிவித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.