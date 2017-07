மிகப்பெரிய பொறுப்பு என்பதை உணர்ந்து இருக்கிறேன்:ராம்நாத் கோவிந்த் நெகிழ்ச்சி,This is an emotional moment for me, says President-elect Ram Nathnews , indianews , tamilnews, indianews, tamilseithigal, indiaseithigal, tamilcinemanews , seithigal,செய்திகள், தமிழ்செய்திகள், தமிழ் This,is,an,emotional,moment,for,me,,says,President-elect,Ram,Nathnews,,,indianews,,,tamilnews,,indianews,,,tamilseithigal,,indiaseithigal,,tamilcinemanews,,,seithigal,செய்திகள்,,தமிழ்செய்திகள்,,தமிழ்