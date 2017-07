செய்திகள் >>> தமிழகம் மாணவி வளர்மதி பெரியார் பல்கலைகழகத்தில் இருந்து இடைநீக்கம் First Published : Monday , 24th July 2017 10:59:38 AM

Last Updated : Monday , 24th July 2017 10:59:38 AM





குண்டர் சட்டத்தின்கீழ் கைதான மாணவி வளர்மதியை பெரியார் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் இடைநீக்கம் செய்துள்ளது.



சேலம் அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரி அருகே கடந்த 12-ம் தேதி ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக துண்டுப் பிரசுரம் விநியோ கம் செய்த மாணவி வளர்மதியை (23) போலீஸார் கைது செய்தனர். வீராணத்தை அடுத்த மேட்டுப்பட்டி தாதனூரைச் சேர்ந்த வளர்மதி பெரி யார் பல்கலைக்கழகத்தில் இதழியல் முதலாமாண்டு படிக்கிறார்.



அவர் மீது ஏற்கெனவே சில வழக்குகள் இருந்த நிலையில், சேலம் மாநகர போலீஸார் வளர்ம தியை குண்டர் சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்தனர். தற்போது கோவை மத் திய சிறையில் வளர்மதி உள்ளார். இதனிடையே, அவரை பெரியார் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் இடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.



இதுகுறித்து பல்கலைக் கழகத்தினர் கூறும்போது, “மாணவி வளர்மதியை குண்டர் சட்டத்தில் இருந்து நீதிமன்றம் விடுவித்தால் அவர் மீது பிறப்பிக்கப்பட்ட இடை நீக்க உத்தரவு ரத்து செய்யப்படும்” என்றனர்.