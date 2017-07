மரவ‌ள்‌ளி‌க் ‌கிழ‌ங்கு ‌சி‌ப்‌ஸ்| maravalli kilangu chips First Published : Saturday , 15th July 2017 10:22:44 AM

Last Updated : Saturday , 15th July 2017 10:22:44 AM First Published : Saturday , 15th July 2017 10:22:44 AMLast Updated : Saturday , 15th July 2017 10:22:44 AM





‌தேவையான பொருட்கள்



மரவள்ளி கிழங்கு - அரை ‌கிலோ

மிளகாய் தூள் - 1 ஸ்பூன்

மிளகு தூள் - கா‌ல் ஸ்பூன்

மஞ்சள் தூள் - கா‌ல் ஸ்பூன்

எண்ணெய் - பொரிக்க தேவையான அளவு

உப்பு - தேவையான அளவு



செய்முறை



மரவள்ளிக் கிழங்கை தோல் உரித்து சிப்ஸ் வடிவ‌த்‌தி‌ல் சீவிக் கொள்ளவும்.



இ‌ந்த ‌கிழ‌ங்கு ‌சீவலை அகலமான தட்டில் பரப்பி சிறிது நேரம் நிழலில் வைத்து காய வைக்கவும்.



கடாயில் எ‌ண்ணெ‌ய் ஊ‌ற்‌றி‌க் கா‌ய்‌ந்தது‌ம், ‌‌கிழ‌ங்கு ‌சீவலை சி‌றிது ‌சி‌றிதாக‌ப் போ‌ட்டு பொ‌ன்‌னிறமாக பொ‌ரி‌‌த்து எடு‌க்கவு‌ம்.



பொ‌ரி‌த்தவ‌ற்றை எண்ணெயை வடி‌த்து வேறு பாத்திர‌‌த்‌தி‌ல் எடு‌த்து வை‌க்கவு‌ம்.



‌சி‌‌ப்‌ஸ் சூடாக இருக்கும் போதே, தேவையான அள‌வி‌ற்கு மிளகாய் தூள், மிளகு, உப்பு கலந்து நன்றாக குலுக்கி வை‌த்து‌க் கொ‌ண்டு தேவையானபோது சாப்பிடலாம்.

மிகவும் சுவைாயன ‌மரவ‌ள்‌ளி‌க் ‌கிழ‌ங்கு ‌சி‌ப்‌ஸ் ரெடி