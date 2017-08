செய்திகள் >>> தமிழகம் மரமும், புயலும் நட்பாகி விட்டது; இனி தென்றல் தான் வீசும் அ.தி.மு.க. இணைப்பு பற்றி முதல்-அமைச்சர் சூசகம் First Published : Thursday , 17th August 2017 11:28:50 AM

Last Updated : Thursday , 17th August 2017 11:28:50 AM First Published : Thursday , 17th August 2017 11:28:50 AMLast Updated : Thursday , 17th August 2017 11:28:50 AM





ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் இருக்கும் வரை இந்த கட்சியையோ ஆட்சியையோ அசைக்க முடியாது என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார். கடலூரில் நடந்த எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேசியதாவது:





அதிமுகவின் கற்பக விருட்சம் ஜெயலலிதாவின் அரசியல் பிரவேசம் கடலூரில் தான் தொடங்கியது. 1982ல் இங்கு நடைபெற்ற மாநாட்டில் தான் எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதாவை முதன்முதலில் அரசியலுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்.





எனவே, அதிமுக வரலாற்றில் கடலூர் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. தன்னைவிட சக்தி கொண்டவன் இந்த நாட்டில் யாரும் இல்லை. தன்னால்தான் நாட்டில் எல்லாமும் நடக்கிறது. அனைவரும் தனக்குக் கட்டுப்பட்டவர்கள் என்று கர்வமும், ஆணவமும் மிக்கவர்கள் இயற்கைக்கு முன்பு ஒன்றுமில்லாமல் ஆகிவிடுகிறார்கள் என்பதை உலகுக்கு இந்தக் கடலூர் அடிக்கடி நிரூபித்துக் காட்டியிருக்கிறது.



“கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை” என்பார்கள். ஒற்றுமையின் வலிமையை உணர்ந்தால்தான் தெரியும். யார் பெரியவர் யார் சிறியவர் என்ற பேதமில்லாமல், ஒருவரோடு ஒருவராக இணைந்து இணக்கமாக வாழ்வது என்பது நமக்கு மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டுக்கும் நல்லது. நாட்டை விடுங்கள், ஒற்றுமை என்பது ஒரு காட்டுக்கு எப்படி நன்மையாக இருந்தது என்பதை ஒரு கதையின் மூலம் கூறினால் நன்றாகப் புரியும்.



ஒரு காட்டில் இருக்கும் பெரிய ஆலமரம், தன் நிழலில் ஒதுங்கும் விலங்குகளிடமும் பறவைகளிடமும் மனிதர்களிடமும் எப்போதும் தன் பெருமைகளையே கூறிக்கொண்டிருக்கும். ஒருநாள், ஒரு முனிவர், அந்த மரத்திற்கு அடியில் ஓய்வெடுத்துக்கொண்டிருந்தார்.



வழக்கம்போல, அந்த மரம் முனிவரிடமும் தன் பெருமையைக் கூறியது. “”என் நிழலில்தான் சிங்கம், புலி, கரடி, யானை எல்லாம் படுத்து களைப்பாறுகின்றன. ஏன், இந்த வழியாகப் போகும் மன்னர்கள் கூட என்னடியில் அமர்ந்து ஓய்வெடுத்துதான் செல்கிறார்கள். இந்தக் காட்டில் வாழும் அத்தனை உயிரினங்களும் என் ஒருவனுக்குத்தான் கட்டுப்பட்டவை.



எனவே, நான்தான் இந்தக் காட்டிற்குப் பெரியவன்” என்று அந்த மரம் முனிவரிடம் கூறியது. மரம் கூறுவதைக் கேட்டு முனிவர் சிரித்தபடியே, “மரமே, நீ இப்படி எல்லோரிடமும் உன் பெருமையைப் பேசிக்கொண்டே இருந்தால் உனக்கு நண்பர்களே இல்லாமல் போய் விடுவார்கள். உனக்கு ஓர் ஆபத்து என்றால் யாரும் உதவ முன்வர மாட்டார்கள்.

எனவே, நீ அடக்கமாக இருக்க வேண்டும். காற்று உன் நண்பனாக இருக்கும் வரை உனக்கு ஆபத்து ஒன்றுமில்லை” என்றார். முனிவர் சொல்வதைக் கேட்டு, மரத்திற்கு கடும் கோபம் வந்தது. “முனிவரே, காற்று என் நண்பன் தான். ஆனால், அவன் என்னை விட உயர்ந்தவன் அல்ல. காற்றையும் எதிர்க்கும் வல்லமை எனக்கு உண்டு’ என்றது.



“மரமே, நீ கூறியதை நான் அப்படியே காற்றிடம் போய் சொல்லட்டுமா? என்று முனிவர் கேட்டார். “எனக்கென்ன பயம் இருக்கிறது? போய்ச் சொல்!. இன்று இரவே என்னோடு மோதிப் பார்க்கட்டும்! யார் வலிமையானவர் என்பதைக் காட்டுகிறேன்”” என்று மரம் சவால் விட்டது. “சரி, இன்று இரவே காற்றை அனுப்புகிறேன். உன்னைப் புயலாக வந்து அவன் சந்திப்பான்” என்றபடி முனிவர் புறப்பட்டு விட்டார்.



முனிவர் சென்ற பிறகு, மரத்திற்கு பயம் வந்தது. இன்று இரவு, காற்று புயலாக வந்து தன்னைத் தாக்கப் போவது உறுதி. அந்தப் புயலில் இருந்து, தப்பிக்க வேண்டும் என்றால், தன்னுடைய கிளைகள், கனிகள் அனைத்தையும் உதிர்த்துவிட்டு நின்றால், காற்றால் தன்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று மரம் நினைத்து, கிளைகளையும் கனிகளையும் உதிர்த்துவிட்டு நெட்டநெடு மரமாக நின்றது.



இரவு வந்தது. காற்று, மரத்தை நெருங்கி வந்து, “ஏ! நண்பனே! நான் புயலாக வந்தால் எதையெல்லாம் நீ இழப்பாயோ, அதையெல்லாம் நான் வருவதற்கு முன்பாகவே நீ இழந்து விட்டதால் எனக்கு வேலை ஒன்றும் இல்லாமல் செய்து விட்டாய்; உன் ஆணவத்தால் உன்னால் உருவான காய், கனி, இலை, கிளைகளை நீயே இழந்து விட்டாய்; உன் நிழலுக்காக வரும் காட்டு விலங்குகள்கூட இனிமேல் உன்னிடம் வராது; உன் கர்வத்தால் நீ தனிமைப்பட்டுவிட்டாய்; இனியாவது, உன் ஆணவத்தைக் கைவிட்டு, எனக்கு நல்ல நண்பனாக மாறு; அதுதான் இந்தக் காட்டுக்கு நல்லது; நாம் அனைவரும் சேர்ந்தால்தான், தென்றலாக வீச முடியும்; நமக்குள் பகை ஏற்பட்டால், உனக்கு மட்டுமல்ல, இந்தக் காட்டுக்கே கேடு விளையும்”” என்று மரத்திற்கு காற்று அறிவுரை கூறியது.



மரம், தன் தவறை உணர்ந்தது. காற்றும் மரமும் பழையபடி நண்பர்களாகின. இனி அந்தக் காட்டில் புயலுக்கு வேலையே இல்லை. தென்றல்தான் வீசப் போகிறது. இதைக் கழக உடன்பிறப்புகள் மனதில் நிறுத்தி, ஒற்றுமையுடன் செயலாற்றி, எம்.ஜி.ஆர். விருப்பத்தையும், ஜெயலலிதாவின் எண்ணங்களையும் நிறைவேற்ற இந்த இனிய நாளில் உறுதியேற்போம்.



விவசாயிகள் இந்த நாட்டிற்கு தூணாக விளங்குகின்றார்கள். விவசாயம் செழிக்க வேண்டும், விவசாயிக்களுக்கு தேவையான நன்மைகள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடு இந்த அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.



அதேபோல அம்மாவினுடைய அரசு மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரிலே 1000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தடுப்பணை கட்டப்படும்.



ஆங்காங்கே இருக்கும் ஓடைகளின், நதிகளின் குறுக்கே தடுப்பணைகள் கட்டப்பட்டு, பருவகாலங்களிலே பெய்கின்ற மழைநீர் ஆங்காங்கே சேமிக்கப்பட்டு, நிலத்தடி நீர் உயரவேண்டும் என்பதற்காக மூன்றாண்டுகளிலே தடுப்பணை கட்டுவதற்காக 1000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.



அதுபோல நீர்வள, நிலவள திட்டத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு, தமிழகம் முழுவதும் 220 பணிகள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன. இதற்காக 787 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே, இத்திட்டத்தின் மூலமாக வாய்க்கால்கள், ஏரிகள், மதகுகள் புதுப்பிக்கப்படும். இதன் மூலமாக, பெய்கின்ற மழைநீர் முழுவதும் சேமித்துக் கொள்ளப்படும். கடந்த 140 ஆண்டுகாலமாக இல்லாத கடுமையான வறட்சி, பருவமழை பொய்த்து விட்டது.



அப்படி இருந்தும்கூட, தமிழகத்தில் விலைவாசி ஏறாமல் அரசு பார்த்துக் கொண்டது. இப்படிப்பட்ட கடுமையான வறட்சியிலும் ஆங்காங்கே குடிநீர் பிரச்சினை ஏற்படாமல் தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, மக்களுக்குத் தேவையான குடிநீர் வழங்கிய அரசு என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.



உங்களுடைய மாவட்டத்திலும் ஒரு அரசு மற்றும் அறிவியில் கல்லூரியை உங்களுடைய பகுதிக்கு கொடுத்திருக்கிறது. காட்டுமன்னார் கோயிலில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தந்திருக்கின்றது, இந்த ஆண்டே துவக்கப்பட்டிருக்கின்றது.



ஆகவே ஏழை மாணவன் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்தத் திட்டத்தை கொடுத்திருக்கின்றோம். அதேபோல, 8 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், 3 பல்கலைக் கழக உறுப்புக் கல்லூரிகள் என்று மொத்தம் 11 கல்லூரிகள் துவங்கப்பட்டிருக்கின்றது.



நான் கடலூருக்கு வருகின்றபோதே உங்களுடைய அமைச்சர், எம்பி, எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு நிலையான குடிநீர் செய்துதர வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்கள்.



அந்தக் கோரிக்கைகளை ஏற்று, விழுப்புரம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டஙகளில் உள்ள நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள் மற்றும் வழியோர குடியிருப்புகளுக்கென நாளொன்றுக்கு 100 மில்லியன் லிட்டர் திறன்கொண்ட கடல்நீரை நன்னீராக்கும் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் 1000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும்.



எம்.ஜி.ஆரின் நூற்றாண்டு விழாவை நாம் சிறப்பாகக் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு சிலர் இதை அரசு நிகழ்ச்சியாக கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறுகின்றனர். ஜெயலலிதா இருக்கின்ற காலத்திலே எம்ஜிஆருக்கு விழா எடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்.



எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளில், ஏழை எளியவர்களுக்கு நலத் திட்டங்களை வழங்கும் ஒரே கட்சி அதிமுகதான். நான் 1974ல் அதிமுகவில் இணைந்தேன். அதற்கு பிறகு கிளை கழகச் செயலாளராக முதன்முதலில் கட்சிப் பணியை துவக்கினேன். பின்னர் ஒன்றியத் தலைவராகவும், மாவட்டம் கழகத் தலைவராகவும், பதவி வகித்தேன்.



சாதாரண கிளை கழகத்திலிருந்து உயர்ந்து இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறேன். நாங்கள் ஒன்றும் கொல்லைப்புற வழியாக வரவில்லை. உழைத்து இந்த பதவிக்கு வந்திருக்கிறோம். உழைப்பை நம்பியவர்கள் நாங்கள்; எதற்கும் அஞ்ச மாட்டோம்.



சிலர் கொல்லைப்புறத்தின் வழியாக வந்து கட்சியையும் ஆட்சியையும் பிடித்து விட வேண்டுமென்று எண்ணுகிறார்கள். இது ஒருபோதும் நடக்காது. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா உருவாக்கி வளர்த்து வந்த இயக்கம் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் இருக்கும் வரை இந்த கட்சியையோ ஆட்சியையோ அசைக்க முடியாது.



இந்த இயக்கத்திலே உழைப்பு மற்றும் விசுவாசம் இருந்தால் சாதாரண ஒரு தொண்டன் கூட உயர்ந்த நிலைக்கு வர முடியும் என்பதற்கு நானே ஒரு உதாரணம் என்பதை சுட்டிக் காட்டி விரும்புகிறேன். இவ்வாறு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேசினார்.