செய்திகள் >>> தமிழகம் மயிலாடுதுறை காவிரி மகா புஷ்கரம்: முதல்வர் பழனிசாமி புனித நீராடினார் First Published : Thursday , 21st September 2017 09:01:28 AM

Last Updated : Thursday , 21st September 2017 09:01:28 AM







நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை துலாக் கட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் காவிரி மகா புஷ்கரம் விழாவில் தமிழக முதல்வர் பழனிசாமி நேற்று புனித நீராடினார்.



மயிலாடுதுறை துலாக் கட்டத்தில் கடந்த 12-ம் தேதி தொடங்கிய மகா புஷ்கரம் விழா வரும் 24-ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, இங்கு ரூ.2 கோடி மதிப்பில் புதிதாக நீர்த்தேக்கம் அமைக்கப்பட்டது. அதில், ஆழ்குழாய் மூலம் நீர் நிரப்பப்பட்டு, பல லட்சம் பேர் புனித நீராடிச் சென்றுள்ளனர்,



புனித நீராடிய பிறகு பொதுமக்களை வணங்கும் முதல்வர் பழனிசாமி.



இந்நிலையில், மகா புஷ்கரம் விழாவுக்காக மேட்டூரில் இருந்து திறக்கப்பட்ட நீர், நேற்று முன்தினம் இரவு மயிலாடுதுறை துலாக் கட்டத்தை வந்தடைந்தது. அதில் அடித்துவரப்பட்ட குப்பைகள், தூசிகளை பொதுப்பணித் துறையினர் மயிலாடுதுறைக்கு முன்னதாக வலைகள், தடுப்புகள் அமைத்து அகற்றினர். இதனால், துலாக் கட்டத்துக்கு தூய்மையான நீர் வந்து சேர்ந்தது.



நாகையில் நடைபெறும் முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவில் பங்கேற்க புறப்பட்ட முதல்வர் பழனிசாமி மயிலாடுதுறை துலாக் கட்ட காவிரியின் வடகரைக்கு புனித நீராட நேற்று வந்தார்.





மயிலாடுதுறை துலாக் கட்டத்தில் புனித நீராடிய சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ப.தனபால் - படம்: ஏ.முரளிதரன்





கரையில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்த முதல்வர், பின்னர் அமைச்சர்கள் எம்.சி.சம்பத், ஓ.எஸ்.மணியன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் ராதாகிருஷ்ணன், பவுன்ராஜ் ஆகியோருடன் துலாக் கட்டத்துக்கு வந்த புதிய நீரில் புனித நீராடினார். தொடர்ந்து, கரையில் உடை மாற்றுவதற்காக பிரத்தியேகமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த அறையில் உடை மாற்றிக்கொண்ட அவர், கரையில் உள்ள தெய்வங்களை வணங்கினார்.



மகா புஷ்கரம் விழாவையொட்டி, துலாக் கட்டத்தில் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ப.தனபால், அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டோரும் புனித நீராடினர்.