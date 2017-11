செய்திகள் >>> தமிழகம் மன நலம் பாதித்த 20 வயது மகளை கொலை செய்த தந்தை First Published : Thursday , 21st September 2017 09:44:18 AM

Last Updated : Thursday , 21st September 2017 09:44:18 AM First Published : Thursday , 21st September 2017 09:44:18 AMLast Updated : Thursday , 21st September 2017 09:44:18 AM







சென்னை நெற்குன்றம், செல்லியம்மன் நகர், ஆடி வீதியை சேர்ந்தவர் ஆதிகேசவன் (48), ஆட்டோ டிரைவர். இவரது மனைவி மோகனா (40). கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர்.



இவர்களது மகள் கவுசல்யா (20), மகன் அஜித் (18). கவுசல்யா பல ஆண்டுகளாக உடல்நலம் மற்றும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். அஜித் கல்லூரியில் படித்து வருகிறார்.





கவுசல்யாவுக்கு தாய் மோகனா வீட்டிலேயே வைத்து சிகிச்சை அளித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், கடந்த 13ம் தேதி மோகனா வெளியூர் சென்றதால் மகள் கவுசல்யாவை நெற்குன்றத்தில் உள்ள கணவரிடம் விட்டுவிட்டு சென்றுள்ளார்.



இந்நிலையில், நேற்று காலை 11 மணியளவில் கவுசல்யாவுக்கு வலிப்பு மற்றும் வயிற்று வலி ஏற்பட்டு அவதிப்பட்டுள்ளார். இதனால் மனவேதனை அடைந்த ஆதிகேசவன், கவுசல்வாயின் கழுத்தை பிளாஸ்டிக் கயிற்றினால் இறுக்கி கொன்றுவிட்டார். பிறகு கோயம்பேடு மார்க்கெட் காவல் நிலையத்தில் ஆதிகேசவன் சரணடைந்தார்.



போலீசார் அவரை அழைத்துக்கொண்டு சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தனர். அங்கு கவுசல்யாவின் சடலத்தை கைப்பற்றி கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர். விசாரணையில் ஆதிகேசவன் போலீசாரிடம் கூறியதாவது: என் மகள் கவுசல்யா சிறு வயதில் இருந்தே மனநலம் மற்றும் வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்.



மனைவி திடீரென கவுசல்யாவை என்னிடம் கொண்டு வந்து விட்டுச் சென்றுவிட்டார். சம்பவத்தன்று கவுசல்யா வலிப்பு நோய் மற்றும் வயிற்றுவலியால் அவதிப்பட்டு வந்தாள்.



சிறிது நேரம் கழித்து அவளை குளிக்க அழைத்தபோது வரமறுத்து அடம்பிடித்தாள். உடனே. பக்தத்து வீட்டில் உள்ள பாட்டியை அழைத்து அவளை குளிக்க வைக்க சொன்னேன். பாட்டி வந்து அழைத்தபோதும் குளிக்க மறுத்து அடம் பிடித்தாள்.



பின்னர் என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியாது தன்னுடைய ஆடைகளையெல்லாம் களைந்து விட்டாள். இதனால் மிகவும் மனவேதனை அடைந்த நான் இவள் உயிருடன் இருந்தாலும் ஒண்ணுதான், இல்லாததும் ஒண்ணுதான் என்று நினைத்து கயிரை எடுத்து கவுசல்யாவின் கழுத்தை இறுக்கி கொலை செய்துவிட்டேன்.



இவ்வாறு ஆதிகேசவன் கூறியதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். கோயம்பேடு போலீசில் சரணடைந்த ஆதிகேசவன் மீது குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேந்திரன் வழக்குப்பதிவு செய்து மேலும் விசாரிக்கிறார்.