செய்திகள் >>> தமிழகம் மணப்பாடு கடலில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்வு First Published : Monday , 27th February 2017 11:21:54 AM

Last Updated : Monday , 27th February 2017 11:21:54 AM First Published : Monday , 27th February 2017 11:21:54 AMLast Updated : Monday , 27th February 2017 11:21:54 AM





தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள மணப்பாடு கடலில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 10 ஆக அதிகரித்துள்ளது.





தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வங்க கடலோரத்தில் அமைந்துள்ள சுற்றுலா தலம் மணப்பாடு. கலங்கரை விளக்க, பழமையான ஆலயங்கள் இங்கு உள்ளதால் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து சுற்றுலாப்பயணிகள் மணப்பாடுக்கு வருகை தருகின்றனர்.



இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் தட்டார்மடத்தை அடுத்த படுக்கப்பத்து அழகம்மன்புரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 50 பேர் மணப்பாடுக்கு நேற்று சுற்றுலா வந்தனர்.





இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் கடலில் படகு சவாரிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். 2 படகுகளில் 40 பேர் சென்றனர். ஒவ்வொரு படகிலும், குழந்தைகள், சிறுவர்கள், பெண்கள் என 20 பேர் இருந்தனர்.



மணப்பாட்டில் இருந்து கடலில் சில நூறு மீட்டர் தூரம் சென்ற நிலையில், ஒரு படகு எதிர்பாராதவிதமாக திடீரென்று நடுக்கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.



இந்த விபத்தில் 9 பேர் பலியாகினர். 11 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர். கடலில் மூழ்கிய மற்றவர்களை தேடும் பணி தொடர்ந்து நடந்து வந்தது.



அப்போது படகில் பயணம் செய்தவர்களில் ஒரு சிறுமியின் உடலை அவர்கள் மீட்டுள்ளனர்.



இதனால் படகு விபத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 10 ஆக அதிகரித்துள்ளது. தொடர்ந்து தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.