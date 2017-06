செய்திகள் >>> தமிழகம் மகிந்திரா சிட்டியில் உள்ள பிரபல ஐடி நிறுவனத்தில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் மர்ம மரணம் First Published : Thursday , 1st June 2017 11:56:37 AM

Last Updated : Thursday , 1st June 2017 11:56:37 AM First Published : Thursday , 1st June 2017 11:56:37 AMLast Updated : Thursday , 1st June 2017 11:56:37 AM





செங்கல்பட்டு அடுத்த மகிந்திரா சிட்டியில் உள்ள சாப்ட்வேர் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த இன்ஜினியர் மர்மமான முறையில் இறந்தார்.





அவரை யாராவது அடித்துக்கொன்றார்களா என்று போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.



திண்டிவனம் அடுத்த மயிலம் சாலையை சேர்ந்தவர் அருணாச்சலம். இவரது மகன் இளையராஜா (35). இவர் செங்கல்பட்டு அடுத்த மகிந்திரா சிட்டியில் உள்ள தனியார் ஐடி நிறுவனத்தில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக பணியாற்றி வந்தார்.





கம்பெனிக்கு சொந்தமான அறையில் தங்கியிருந்தார். இவருக்கு ரேவதி என்ற மனைவியும், 2 மகள்களும் உள்ளனர்.



கடந்த 26ம் தேதி வேலையை முடித்துவிட்டு இளையராஜா சொந்த ஊருக்கு சென்றார். அங்கு 2 நாட்கள் இருந்துவிட்டு திங்கட்கிழமை, மகிந்திரா சிட்டிக்கு வந்தார்.





மாலை வேலை முடிந்ததும் கம்பெனியில் உள்ள ஓய்வறைக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு சென்றார்.





அதன்பின்னர், மாயமானார். மறுநாள் வேலைக்கும் செல்லவில்லை. சக ஊழியர்கள், அவரது செல்போனுக்கு தொடர்பு கொண்டபோது, பதிலளிக்கவில்லை.



இந்நிலையில், நேற்று அதிகாலை கம்பெனியில் உள்ள ஒரு அறையில் மூக்கு, வாயில் ரத்தம் வழிந்த நிலையில் இளையராஜா இறந்து கிடந்தார்.



இதை பார்த்ததும் இரவு பணியில் இருந்த சக ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். உடனடியாக செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.



இதையடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் சக்திவேல், எஸ்ஐ தாமோதரன் தலைமையில் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தனர்.



அதற்குள் கம்பெனியின் நிர்வாகத்தினர், இளையராஜா சடலத்தை கைப்பற்றி, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.



‘‘எதற்காக இங்கிருந்து உடலை எடுத்து சென்றீர்கள்’’ என்று நிர்வாகத்திடம் போலீசார் கேட்டனர். அதற்கு நிர்வாகத்தினர், ‘‘வாய், மூக்கில் இருந்து ரத்தம் வழிந்தது. அவர் பிழைத்துக்கொள்வார் என்றுதான் சேர்த்தோம்’’ என்றனர். இதன்பிறகு போலீசார் மருத்துவமனைக்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர்.



இதுபற்றி இளையராஜாவின் உறவினர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அவரது மனைவி மற்றும் உறவினர்கள் மகிந்திரா சிட்டிக்கு விரைந்தனர்.







இளையராஜா மரணம் பற்றி விசாரித்தபோது, சரிவர பதிலளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால், நிர்வாகத்தினரிடம் கடும் வாக்குவாதம் செய்தனர்.



பின்னர், இளையராஜா சாவில் மர்ம இருப்பதாக கூறி அவரது மனைவி மற்றும் உறவினர்கள் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை முன்பு செங்கல்பட்டு - மதுராந்தகம் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால், அப்பகுதியில் சுமார் அரை மணிநேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.



தகவலறிந்து செங்கல்பட்டு டவுன் இன்ஸ்பெக்டர் லாமேக், தாலுகா போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சக்திவேல் மற்றும் போலீசார் அங்கு சென்று மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.



அப்போது, ‘‘பிரேத பரிசோதனை முடிவு வந்த பின்னர் இளையராஜா கொலை செய்யபட்டது தெரியவந்தால், கொலை வழக்காக மாற்றி விசாரிக்கபப்படும்’’ என்று உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து, உறவினர்கள் கலைந்து சென்றனர்.



இதனிடையே, செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசில் இளையராஜாவின் மனைவி ரேவதி புகார் செய்தார். அதில், ‘கணவரின் சாவில் மர்மம் உள்ளதாகவும், இதுபற்றி விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.