செய்திகள் >>> தமிழகம் பொதுசெயலாளர் நியமனம்: தேர்தல் கமிஷனுக்கு பதில் கடிதம் அனுப்பினார் சசிகலா First Published : Friday , 10th March 2017 11:29:00 AM

Last Updated : Friday , 10th March 2017 11:29:00 AM First Published : Friday , 10th March 2017 11:29:00 AMLast Updated : Friday , 10th March 2017 11:29:00 AM





ஜெயலலிதா மறைவை தொடர்ந்து, அ.தி.மு.க. பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக சசிகலா நியமிக்கப்பட்டார். அதன்பிறகு அக்கட்சியில் பிளவு ஏற்பட்டது.



சசிகலா தலைமையில் ஓர் அணியாகவும், முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் ஓர் அணியாகவும் அ.தி.மு.க. செயல்பட்டு வருகிறது.







ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் அ.தி.மு.க.வில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். புதிய முதல்-அமைச்சராக எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி ஏற்றார். அ.தி.மு.க. துணைப் பொதுச் செயலாளராக டி.டி.வி.தினகரன் நியமிக்கப்பட்டார்.



இந்தநிலையில், அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளராக சசிகலா பதவி ஏற்றதையும், அவரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நியமனங்களையும் செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியின் சார்பில் டாக்டர் வி.மைத்ரேயன் எம்.பி. உள்ளிட்டோர் தேர்தல் கமிஷனிடம் மனு ஒன்றை அளித்தனர்.



இதை பரிசீலித்த தேர்தல் கமிஷன், இது தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்குமாறு கோரி பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் இருக்கும் சசிகலாவுக்கு நோட்டீசு அனுப்பியது. இதற்கான பதிலை அ.தி.மு.க. துணை பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் தேர்தல் கமிஷனுக்கு அனுப்பி வைத்தார்.





அந்த கடிதத்தில், சசிகலா பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டது பொதுக்குழுவில் விவாதிக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்றும். அவருக்கு எதிராக அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் புகார் அளிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும், எனவே அதை ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடாது என்றும் கூறப்பட்டு இருந்தது.



டி.டி.வி.தினகரனின் இந்த பதில் கடிதத்தை தேர்தல் கமிஷன் ஏற்க மறுத்து விட்டது. அத்துடன் 10-ந் தேதிக்குள் பதில் அளிக்குமாறு சசிகலாவுக்கு உத்தரவிட்டு இருக்கிறது.



இது தொடர்பாக தேர்தல் கமிஷன் செயலாளர் பிரமோத் குமார் சர்மா பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டு இருக்கும் சசிகலாவுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பி இருக்கிறார்.



இந்த கடிதத்தின் நகல் அ.தி. மு.க. தலைமை அலுவலகத்துக்கும், டாக்டர் வி.மைத்ரேயன் எம்.பி.க்கும், மற்றவர்களுக்கும் உச்சநீதிமன்ற வக்கீல்கள் கே.கிருஷ்ணா, டி.அர்ச்சனா ஆகியோர் மூலம் அனுப்பப்பட்டு உள்ளது.



இதை தொடர்ந்து பதில் அளிக்க கடைசி நாளான இன்று சசிகலா தேர்தல் கமிஷனுக்கு பதில் கடிதம் அனுப்பி வைத்துள்ளார். சசிகலா சார்பாக அவரது வழக்கறிஞர்கள் ராகேஷ் சர்மா, பரணிகுமார் ஆகியோர் இன்று தேர்தல் ஆணையத்திடம் வழங்கினர்.





இத பதில் கடிதம் 70 பக்கங்களை கொண்டது ஆகும்.அதில் புகார் கூறியவர்கள் எல்லாம் என்னைசெயலாளராக தேர்ந்து எடுப்பதற்கு முன் மொழிந்தவர்கள் என கூறி உள்ளார்.



அ.தி.மு.க விதிகலுக்கு உட்பட்டே அனைத்து நியமனங்களும் நடைபெற்று உள்ளது.இவ்வாறு அதி கூறி உள்ளார்.