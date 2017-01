செய்திகள் >>> தமிழகம் பெண் போலீஸ் மீது ஆசிட் வீசிய கள்ளக்காதலன் வீடு, நகை வாங்கி ஏமாற்றியதாக பரபரப்பு வாக்குமூலம் First Published : Monday , 2nd January 2017 10:56:18 AM

திருப்பத்தூரில் பெண் போலீஸ் மீது ஆசிட் வீசியது தொடர்பாக அவரது கள்ளக்காதலனை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். வீடு, நகைகளை வாங்கிக்கொண்டு தன்னை ஏமாற்றியதால் ஆசிட் வீசியதாக அவர் பரபரப்பு வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.



வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் அடுத்த குரிசிலாப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் லாவண்யா(27). இவர் திருப்பத்தூர் காவல் நிலையத்தில் போலீசாக பணி புரிந்து வருகிறார். இவரது கணவர் சுரேஷ், லாரி டிரைவர். இவர்களுக்கு 2 குழந்தைகள் உள்ளனர்.



கடந்த 23ம் தேதி இரவு பணி முடிந்து போலீஸ் குடியிருப்பு அருகே அண்ணன் சிலம்பரசன் வீட்டுக்கு லாவண்யா நடந்து சென்றார். அப்போது, அவ்வழியாக பைக்கில் வந்த 2 மர்ம நபர்கள், திடீரென லாவண்யாவை வழிமறித்து ஆசிட் வீசிவிட்டு தப்பினர். இதில் படுகாயம் அடைந்த அவர், வேலூர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.



இதுகுறித்து, டிஎஸ்பி பன்னீர்செல்வம் தலைமையிலான தனிப்படையினர் மர்மநபர்களை தேடிவந்தனர். திருப்பத்தூரை சேர்ந்த பிரபு (எ) பிரபாகரன் (39) என்பவரிடம் தனிப்படையினர் நேற்று விசாரித்தனர். அப்போது, லாவண்யா மீது பிரபாகரனின் ஆட்கள் ஆசிட் வீசியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை போலீசார் கைது செய்தனர். பிரபாகரன் அளித்த வாக்குமூலம் பற்றி, போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுவதாவது:



லாவண்யாவுக்கும், பிரபாகரனுக்கும் வீடு வாங்குவது தொடர்பாக பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது நாளடைவில் கள்ளக்காதலாக மாறியுள்ளது. இதன்பின், பல லட்சம் மதிப்பிலான நகை மற்றும் என்ஜிஓ நகரில் ரூ.28 லட்சம் மதிப்பில் வீடு ஆகியவற்றை பிரபாகரன் வாங்கி கொடுத்துள்ளார்.



ஆனால், திடீரென பிரபாகரனுடன் லாவண்யா பேசுவதை குறைத்துக் கொண்டார். இதுபற்றி, லாவண்யாவிடம் கேட்டு அவர் தகராறு செய்துள்ளார். மேலும், தனது நண்பர்களிடம், லாவண்யா ஏமாற்றிவிட்டதாகவும், அவருக்கு பலருடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.



இந்தநிலையில், கடந்த 23ம் தேதி போனில் பிரபாகரனை தொடர்பு கொண்ட லாவண்யா, தன்னை வீட்டில் விட்டு விடும்படி கூறியுள்ளார். அப்போது பிரபாகரன், உனது அண்ணன் வீட்டில் இரு, உன் தந்தையிடம் சொல்லி வீட்டில் விடச்சொல்கிறேன் என்றுகூறி இருக்கிறார். அவரும் அண்ணன் வீட்டுக்கு நடந்து சென்றார்.



அப்போது, திடீரென பிரபாகரனின் ஆட்கள் அவரை வழிமறித்து, ஆசிட்டை வீசி தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இந்த ஆசிட் வீச்சு சம்பவத்தில் திருப்பத்தூர் டவுன் போலீசில் பணிபுரியும் ஒரு போலீஸ்காரருக்கும் தொடர்பு உள்ளது.



ஆசிட் வீச்சுக்கு பிளான் போட்டுக் கொடுத்ததே அந்த போலீஸ்காரர்தான் என தெரிய வந்துள்ளது. விரைவில் அவரும் சிக்குவார். தலைமறைவாக உள்ள பிரபாகரனின் நண்பர்களை தேடி வருகிறோம். இவ்வாறு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.