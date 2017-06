பெண்களின் கர்ப்பபை நோய் சரியாக செம்பருத்திப் பூ|pengal karpa pai problem First Published : Friday , 19th May 2017 07:41:26 PM

Last Updated : Friday , 19th May 2017 07:41:26 PM First Published : Friday , 19th May 2017 07:41:26 PMLast Updated : Friday , 19th May 2017 07:41:26 PM





கருப்பை பாதிப்பினால் கருவுறாமல் இருப்பவர்களுக்கும், வயது அதிகம் ஆகியும் கருவுறாமல் இருக்கும் பெண்களுக்கும் செம்பருத்திப்பூ சிறந்த மருந்து.



10 செம்பருத்திப் பூவின் இதழ்களை அரைத்து மோரில் கலந்து தினமும்கொடுத்துவந்தால் வெகுவிரைவில் கருப்பையில் உள்ள நோய்கள் குணமாகும்.