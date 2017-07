பூசணிக்காய் தயிர் பச்சடி| poosanikai thayir pachadi First Published : Friday , 21st July 2017 11:32:17 AM

Last Updated : Friday , 21st July 2017 11:32:17 AM





தேவையான பொருட்கள் :



வெள்ளை பூசணிக்காய் - கால் கிலோ

தயிர் - அரை கப்

இஞ்சி - சிறிய துண்டு

பச்சை மிளகாய் - 2

எண்ணெய் - 2 ஸ்பூன்

கடுகு, உளுந்து - அரை ஸ்பூன்

கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லித் தழை - சிறிதளவு

உப்பு - தேவையான அளவு



செய்முறை:



பூசணிக்காயை தோல் நீக்கி துருவிக்கொள்ளவும்.



இஞ்சி, ப.மிளகாய், கொத்தமல்லியை பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும்.



துருவிய பூசணிக்காயை மெல்லிய துணியில் வைத்துச் சாறு இல்லாமல் நன்றாகப் பிழிந்து வைத்துக்கொள்ளவும்.



துருவிய பூசணிக்காயை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அதில் தயிரை சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.



கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக் காய்ந்ததும் கடுகு, உளுந்து சேர்த்துத் தாளித்த பின் பொடியாக நறுக்கிய பச்சை மிளகாய், இஞ்சியைச் சேர்த்து ஒரு புரட்டு புரட்டிக் கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லித் தழை கிளறி இறக்கி பூசணிக்காயில் கலக்கவும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து உடனே பரிமாறவும்.



சுவைாயான பூசணிக்காய் தயிர் பச்சடி ரெடி..