செய்திகள் >>> தமிழகம் புளூவேல் ஆன்லைன் விளையாட்டு:மதுரை மாணவர் தற்கொலை First Published : Thursday , 31st August 2017 11:33:32 AM

Last Updated : Thursday , 31st August 2017 11:33:32 AM First Published : Thursday , 31st August 2017 11:33:32 AMLast Updated : Thursday , 31st August 2017 11:33:32 AM





கொலை விளையாட்டான ப்ளூவேலுக்கு மதுரை அருகே கல்லூரி மாணவர் பலியானார். தமிழகத்தில் இவ்விளையாட்டுக்கு முதல் உயிரிழப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.







மதுரை மாவட்டம், விளாச்சேரி மொட்டமலை பகுதியை சேர்ந்த ஜெயமணி மகன் விக்கி (19). பசுமலை தனியார் கல்லூரியில் பிகாம் 2ம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.



நேற்றிரவு வீட்டில் தனியாக இருந்தார். பெற்றோர் வெளியில் சென்று திரும்பினர். அப்போது சேலையில் தூக்குப்போட்ட நிலையில் விக்கி இறந்து கிடந்தார்.



அவரது கையில் காம்பஸால் வரையப்பட்ட திமிங்கில படமும், ப்ளூவேல் என ஆங்கிலத்திலும் எழுதப்பட்டிருந்தது. இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து கதறி அழுதனர்.



கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்புதான், விக்கி புது ஸ்மார்ட் போன் வாங்கி உள்ளார். அதன் பிறகு வீட்டில் யாருடனும் பேசுவதில்லை. தனிமையிலேயே இருந்துள்ளார்.





தற்கொலைக்கு தள்ளும் ப்ளூவேல் விளையாட்டு ஆர்வத்தில் விக்கி, தற்கொலை செய்திருக்கலாம் எனத்தெரிகிறது.





தகவலறிந்து ஆஸ்டின்பட்டி போலீசார் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.



தமிழகத்தில் முதல்முறையாக ப்ளூவேல் விளையாட்டுக்கு ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.