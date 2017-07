செய்திகள் >>> இந்தியா புதுச்சேரியில் கிரண்பேடிக்கு எதிராக முழு அடைப்பு போராட்டம் First Published : Saturday , 8th July 2017 11:59:46 AM

Last Updated : Saturday , 8th July 2017 11:59:46 AM







நியமன எம்.எல்.ஏ.க்கள் விவகாரத்தில் மத்திய அரசை கண்டித்தும், கவர்னர் கிரண்பெடியை திரும்பப் பெறக் கோரியும் புதுவையில் இன்று முழுஅடைப்பு போராட்டம் நடக்கிறது.



புதுவையில் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது.



புதுவை சட்டமன்றத்துக்கு 3 நியமன எம்.எல்.ஏ.க்களை நியமித்துக்கொள்ளலாம். இத்தகைய நியமன எம்.எல்.ஏ.க்களை மாநில அரசின் பரிந்துரைப்படியே மத்திய அரசு நியமிப்பது வழக்கமாக இருந்து வந்தது. இந்தநிலையில் கடந்த காலங்களில் இல்லாத வகையில் மாநில அரசின் பரிந்துரையின்றி நேரடியாக பாரதீய ஜனதா கட்சியின் புதுவை மாநில தலைவரான சாமிநாதன், பொருளாளர் சங்கர், கல்வியாளர் செல்வகணபதி ஆகியோரை மத்திய அரசு நியமித்தது.



நியமன எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு வழக்கமாக சபாநாயகர்தான் பதவிப்பிரமாணம் செய்துவைப்பார். ஆனால் இந்த முறை அப்படி அல்லாமல் 3 பேருக்கும் அவசர அவசரமாக இரவோடு இரவாக கவர்னர் கிரண்பெடி பதவிப்பிரமாணம் செய்துவைத்தார்.



இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு மற்றும் கவர்னர் கிரண்பெடி ஆகியோரது நடவடிக்கைகளால் புதுவை அரசியல் கட்சியினர் கடும் அதிருப்தி அடைந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசு மற்றும் கிரண்பெடியை திரும்பப் பெறக்கோரியும் தி.மு.க., இந்திய கம்யூனிஸ்டு, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு, விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்துவது என அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆதரவு தெரிவித்தது.



அதன்படி புதுவையில் இன்று (சனிக்கிழமை) காலை 6மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை இந்த முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த போராட்டத்துக்கு பஸ் உரிமையாளர்கள், தனியார் பள்ளிகள், தியேட்டர் உரிமையாளர்கள், ஆட்டோ டெம்போ உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுனர்கள், மார்க்கெட் வியாபாரிகள், தொழிற்பேட்டை மற்றும் வர்த்தக சங்கத்தினர் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.



புதுவை தியேட்டர்கள் உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் லக்கிபெருமாள் கூறுகையில், ‘முழு அடைப்பு போராட்டத்தையொட்டி புதுவையில் உள்ள தியேட்டர்களில் காலை மற்றும் மதியம் ஆகிய 2 காட்சிகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. தொடர்ந்து மாலை, இரவு காட்சிகள் வழக்கம் போல திரையிடப்படும்’ என்று தெரிவித்தார்.



பல தனியார் பள்ளிகள் இன்று விடுமுறை விடப்படுவதாக அறிவித்துள்ளன. அதேபோல் தனியார் பஸ்கள், ஆட்டோக்கள் எதுவும் ஓடாது. கடைகளும் மூடப் படுகின்றன. அசம்பாவிதம் ஏதும் ஏற்படாத வகையில் புதுவை முழுவதும் போலீசார் பாதுகாப்பு பணிகளை பலப்படுத்தி உள்ளனர். முக்கிய இடங்களில் ரோந்து மேற்கொள்ளவும், கண்காணிக்கவும் போலீசார் நியமிக்கப் பட்டுள்ளனர்.