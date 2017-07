புதிய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையராக அச்சல் குமார் ஜோதி நியமனம்,Indias new Chief Election Commissioner Achal Kumar Jyoti to take charge on July 6 tamil news india news tamil seithigal india seithigal tamil cinema news Indias,new,Chief,Election,Commissioner,Achal,Kumar,Jyoti,to,take,charge,on,July,6,tamil,news,india,news, tamil,seithigal,india,seithigal,,tamil,cinema,news