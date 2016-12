பிரபல ஹாலிவுட் நடிகை கேரி பிஷர்ஸ்க்கு விமானத்தில் திடீரென மாரடைப்பு,Carrie Fisher “Out Of Emergency” But ICU After Heart Attack On Plane, Brother Says by Erik Pedersen and Dominic Patten Carrie,Fisher,“Out,Of,Emergency”,But,ICU,After,Heart,Attack,On,Plane,,Brother,Says by,Erik,Pedersen and,Dominic,Patten