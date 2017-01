செய்திகள் >>> தமிழகம் பிப்ரவரி 1-ல் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு ஊர் விழா குழுவினர் அறிவிப்பு First Published : Monday , 23rd January 2017 11:17:32 AM

வரும் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி உலக பிரசித்தி பெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முடிவு அலங்காநல்லூர் கிராம மக்கள் நடத்திய ஊர் கூட்டத்தில், ஜல்லிக்கட்டு விழா குழுவினருடன் விவாதித்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.



பிப்ரவரி 1-ம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு நடத்த ஏற்பாடுகளை தயார் செய்ய கோரி விழா கமிட்டி சார்பாக கடிதம் எழுதியுள்ளனர். மேலும் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற போராடிய மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் தங்களது நன்றியை உரித்தாக்குவதாக தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் ஜல்லிக்கட்டை காணவரும் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு தனிஇடம் ஒதுக்கி தரப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.