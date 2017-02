செய்திகள் >>> இந்தியா பினாமி சொத்து சட்டத்தின் கீழ் வருமான வரித்துறை நடவடிக்கை - 87 பேருக்கு நோட்டீஸ் First Published : Tuesday , 31st January 2017 09:49:37 AM

பழைய ரூ.500, ரூ.1,000 நோட்டுகள் செல்லாது என கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 8-ந்தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. பழைய நோட்டுகளை வங்கிகளில் டெபாசிட் செய்ய மத்திய அரசு 50 நாட்கள் அவகாசமும் அளித்தது.



இந்த நிலையில் கருப்பு பணம் வைத்திருப்போர் அதை தங்களது உறவினர்கள், நெருங்கிய நண்பர்கள், தங்களிடம் வேலை பார்ப்போரின் வங்கிக் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்ததாகவும், சொத்துகளை பரிமாற்றம் செய்து கொண்டதாகவும் வருமான வரி இலாகாவுக்கு புகார்கள் குவிந்தன.



கடந்த நவம்பர் 1-ந்தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்த பினாமி சொத்து பறிமுதல் சட்டத்தின்படி இது போல் பினாமி பெயரில் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகளை பரிமாற்றம் செய்வது கிரிமினல் குற்றம் எனவும் இதன்கீழ் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்யப்படுவதுடன், அபராதத்துடன் அதிகபட்சமாக 7 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்க முடியும் எனவும் வருமான வரி இலாகா எச்சரித்தது.



இதைப் பொருட்படுத்தாமல் ஏராளமானோர் பினாமி பெயர்களில், பணம் மற்றும் சொத்துகளை பரிமாற்றம் செய்தை வருமானவரி இலாகாவினர் கண்டுபிடித்தனர். அதன் அடிப்படையில் 87 பேருக்கு நோட்டீசை வருமான வரி அதிகாரிகள் அனுப்பினர்.



மேலும் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துகளும் முடக்கப்பட்டு உள்ளது. நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டவர்கள் பினாமி சொத்து பரிமாற்ற சட்டத்தின் கீழ் தொடர்ச்சியான விசாரணைக்கு அழைக்கப்படுவர் என அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.



முன்பு பினாமி சொத்துகளை பரிமாறிக் கொள்வது தொடர்பாக கடுமையான சட்டம் இல்லை. தற்போது சந்தை மதிப்பில் 25 சதவீதம் வரை அபராதம் விதிக்கவும், 1 முதல் அதிகபட்சமாக 7 ஆண்டுகள் வரை கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்க புதிய பினாமி சட்டத்தில் வழி இருக்கிறது.





எனவே, பினாமி பெயரில் பணம் டெபாசிட் செய்யப்பட்டு இருந்தால் அந்த பணம் முற்றிலுமாக முடக்கப்படும். பினாமி கணக்குகள், ஜன்தன் கணக்குகள், செயலற்ற வங்கி கணக்குகள் என எந்த கணக்கில் சந்தேகத்துக்கு இடமான முறையில் பணம் டெபாசிட் செய்திருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.



42 சொத்துகளை முடக்கியும் இருக்கிறோம். குறிப்பாக இவை பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் (அசையும் சொத்து) மற்றும் அசையா சொத்துகள் ஆகும் என்றும் அதிகாரி தெரிவித்து உள்ளார்.



பண மதிப்பு நீக்கம் செய்யப்பட்ட நாளில் இருந்து இதுவரை வருமான வரி இலாகா கணக்கில் காட்டப்படாத ரூ.5,343 கோடியை கண்டுபிடித்து பறிமுதல் செய்துள்ளது. வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபட்ட நிறுவனங்கள், தனிநபர்களுக்கும் நோட்டீஸ் விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.