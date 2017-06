செய்திகள் >>> இந்தியா பா.ஜனதா கட்சி அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ராம்நாத் கோவிந்த் First Published : Tuesday , 20th June 2017 11:40:44 AM

ஜனாதிபதி தேர்தலில், பாஜ தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வேட்பாளராக பீகார் ஆளுநர் ராம்நாத் கோவிந்த் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். ராம்நாத் கோவிந்த்துக்கு ஆதரவளிக்குமாறு காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா உள்ளிட்டோரிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆதரவு திரட்டியுள்ளார்.



இதுதொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் நாளை மறுதினம் ஆலோசனை நடத்தி முடிவெடுக்க உள்ளன. ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜியின் பதவிக்காலம் நிறைவடைவதையொட்டி, புதிய ஜனாதிபதியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் அடுத்த மாதம் 17ம் தேதி நடக்கிறது.



20ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன. இதற்கான வேட்பு மனுத் தாக்கல் கடந்த 14ம் தேதி தொடங்கியது. இதில், மத்தியில் ஆளும் பாஜ தரப்பில் யார் வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுவார்கள் என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வந்தது. பாஜ வேட்பாளர் இந்துத்துவா கொள்கை கொண்டவராக இருந்தால், அவரை எதிர்த்து பொது வேட்பாளரை களத்தில் நிறுத்துவோம் என எதிர்க்கட்சிகள் அறிவித்தன.



அதே நேரத்தில், எதிர்க்கட்சிகளின் ஒருமித்த கருத்துடன் வேட்பாளர் தேர்வு செய்யப்படுவார் என பாஜ உறுதி அளித்தது. அதற்காக மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங், வெங்கையா நாயுடு ஆகியோர் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களை சந்தித்து ஆதரவு கோரினர். ஆனால், பாஜ வேட்பாளரை அறிவிக்காமல் எந்த பேச்சுவார்த்தைக்கும், ஆதரவுக்கும் இடமில்லை என எதிர்க்கட்சிகள் திட்டவட்டமாக அறிவித்தன.



இந்நிலையில், பாஜ நாடாளுமன்ற குழுக் கூட்டம் பிரதமர் மோடி தலைமையில் டெல்லியில் நேற்று நடந்தது. சுமார் 2 மணி நேரம் நடந்த இக்கூட்டத்திற்கு பின் பேட்டியளித்த பாஜ தேசிய தலைவர் அமித்ஷா, ‘‘ஜனாதிபதி வேட்பாளராக பீகார் ஆளுநர் ராம்நாத் கோவிந்த் தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளார்’’ என்று அறிவித்தார்.



துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தேர்வு குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவில்லை. 71 வயதாகும் ராம்நாத் கோவிந்த் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவர். இவர் தேர்வு செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி, முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஆகியோரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பிரதமர் மோடி ஆதரவு கேட்டார். மேலும், ஆந்திரா, தெலங்கானா, பீகார், தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநில முதல்வர்களுடனும் பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில், பாஜ வேட்பாளர் குறித்த அறிவிப்பை தெரிவித்து ஆதரவு கேட்டார்.



இதுதொடர்பாக நாளை மறுதினம் எதிர்க்கட்சிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது. அதில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தேர்வில் பாஜ வேட்பாளருக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக பொது வேட்பாளரை நிறுத்துவதா என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என எதிர்க்கட்சிகள் அறிவித்துள்ளன. அதே நேரத்தில், பிரதமர் மோடி வரும் 24ம் தேதி வெளிநாடு சுற்றுப்பயணம் செல்ல உள்ளதால், அதற்கு முன்பாக வரும் 23ம் தேதி ராம்நாத் கோவிந்த் வேட்பு மனுத் தாக்கல் செய்வார்என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.



இதற்காக பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் இருந்து உடனடியாக டெல்லிக்கு விரைந்துள்ளார் ராம்நாத் கோவிந்த். முன்னதாக பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார், ராஜ்பவன் சென்று ராம்நாத் கோவிந்த்துக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வழியனுப்பி வைத்தார்.



பாஜ ஜனாதிபதி வேட்பாளராக மத்திய அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ், மக்களவை சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன், ஜார்க்கண்ட் ஆளுநர் திரவுபதி முர்மு உள்ளிட்டோரில் ஒருவர் அறிவிக்கப்படலாம் என செய்திகள் கசிந்த நிலையில், யாரும் எதிர்பார்க்காத ராம்நாத் கோவிந்த் அறிவிக்கப்பட்டது அரசியல் வட்டாரத்தில் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.