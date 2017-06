பசு பக்தி என்ற பெயரில் மக்களை படுகொலை செய்வதை ஏற்க முடியாது - பிரதமர் மோடி,Killing people in the name of 'gau bhakti' is not acceptable: PM tamil news india news tamil seithigal india seithigal tamil cinema news Killing,people,in,the,name,of,'gau,bhakti',is,not,acceptable:,PM,tamil,news,india,news, tamil,seithigal,india,seithigal,,tamil,cinema,news