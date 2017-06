செய்திகள் >>> இந்தியா நொய்டாவில் பெண் என்ஜினீயர் சுட்டுக்கொலை-கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவு First Published : Thursday , 1st June 2017 11:42:07 AM

Last Updated : Thursday , 1st June 2017 11:42:07 AM First Published : Thursday , 1st June 2017 11:42:07 AMLast Updated : Thursday , 1st June 2017 11:42:07 AM





நொய்டா அருகே பெண் என்ஜினீயர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார். அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் சுடப்பட்ட காட்சி பதிவானதை வைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.



அரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அஞ்சலி ரத்தோர் (வயது 23). என்ஜினீயரிங் முடித்த அவர் உத்தர பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் உள்ள ஒரு செல்போன் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் பயிற்சி என்ஜினீயராக வேலை பார்த்து வந்தார். நொய்டா அருகே அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தன் தோழிகளுடன் தங்கி இருந்தார்.



இந்நிலையில் நேற்று காலை அஞ்சலி வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்தார். அப்போது அடையாளம் தெரியாத நபர் அவரின் நெற்றியில் சுட்டு விட்டு தப்பி ஓடி விட்டார்.



அதே சமயம் அஞ்சலியுடன் தங்கியிருந்த ஒரு தோழி வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்தார். அப்போது ரத்தவெள்ளத்தில் அஞ்சலி கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.







உடனே அவரை சக தோழிகள் உதவியுடன் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றார். ஆனால் அஞ்சலி ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர்.



மகள் கொல்லப்பட்டதை அறிந்து அங்கு வந்த அஞ்சலியின் பெற்றோர், போலீசாரிடம் கூறுகையில், எங்கள் மகளை உடன் படித்த உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு வாலிபர் தான் சுட்டுக்கொன்று இருக்க வேண்டும் என சந்தேகம் தெரிவித்தனர்.



அஞ்சலி சுடப்பட்ட காட்சி அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகி இருந்தது. ஆனால் அதில் சுட்டவர் யார்? என்று தெளிவாக தெரியவில்லை. இது தொடர்பாக நொய்டா போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.