செய்திகள் >>> தமிழகம் நெல்லையில் 6 பேர் கொலையில் முக்கிய சாட்சியான ஆட்டோ டிரைவர் வெட்டிக்கொலை First Published : Tuesday , 10th January 2017 11:24:38 AM

Last Updated : Tuesday , 10th January 2017 11:24:38 AM First Published : Tuesday , 10th January 2017 11:24:38 AMLast Updated : Tuesday , 10th January 2017 11:24:38 AM





நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டையை அடுத்த புளியரை அருகே உள்ள கற்குடி இந்திரா காலனியை சேர்ந்தவர் அரிஹரன் (வயது 32). ஆட்டோ டிரைவர்.



அரிஹரன் தனது மனைவி சுப்புலட்சுமி மற்றும் குழந்தைகளுடன் நேற்று இரவு வீட்டில் படுத்து தூங்கிக்கொண்டிருந்தார்.





அப்போது 11.30 மணியளவில் நாய் குரைக்கும் சத்தம் கேட்டுள்ளது. இதனால் சுப்புலட்சுமி வீட்டின் கதவை திறந்துள்ளார். அப்போது அவர்களது வீட்டினுள் 5 பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் அரிவாள்களுடன் திபுதிபுவென புகுந்தது.



பின்பு வீட்டினுள் படுத்திருந்த அரிஹரனை சரமாரியாக அரிவாளால் வெட்டியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் ரத்த வெள்ளத்தில் பலியானார். அதன் பின்னர் அந்த கும்பல் அங்கிருந்து தப்பிச்சென்றது. கண் இமைக்கும் நேரத்தில் நடந்த இந்த சம்பவத்தால் சுப்புலட்சுமி அதிர்ச்சி அடைந்தார்.





இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து புளியரை போலீஸ் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து அரிஹரனின் உடலை கைப்பற்றி செங்கோட்டை அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.



நள்ளிரவில் நடந்த இந்த கொலை குறித்து தகவலறிந்த நெல்லை மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு விக்ரமன் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டார். மேலும் கொலையாளிகளை விரைந்து பிடிக்க அவர் போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டார்.





இதையடுத்து புளியரை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிரதாபன் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் கொலையாளிகள் குறித்து விசாரணை நடத்தினர்.



விசாரணையில் கடந்த 2015-ம் ஆண்டு புளியரை அருகே ஆட்டோ ஏற்றி 6 பேர் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் இந்த கொலையில் ஈடுபட்டிருப்பது தெரியவந்தது.





அரிஹரனின் சகோதரரான ஆட்டோ டிரைவர் கருப்பசாமி என்பவரும், அதே ஊரைச்சேர்ந்த அடிவெட்டி என்பவரும் 2014-ம் ஆண்டு நடந்த ஒரு கொலை வழக்கு தொடர்பாக போலீஸ் நிலையத்தில் கையெழுத்திட 2015-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 10-ந்தேதி புளிரைக்கு ஆட்டோவில் சென்றனர்.



வழியில் மகேஷ், மேலப்பாவூரை சேர்ந்த முருகன், லாலாகுடியிருப்பு கனகு, இசக்கியம்மாள் ஆகியோர் ஆட்டோவில் ஏறிக் கொண்டனர். ஆட்டோ புளியரை எஸ் வளைவு அருகே சென்றபோது எதிரே வந்த லாரி மோதி ஆட்டோவில் இருந்த 6 பேரும் பலியானார்கள்.



இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கருப்பசாமியின் சகோதரரான அரிஹரன் புளியரை போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் செய்தார். போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் மீன்பாசி ஏலம் தொடர்பான தகராறில் 2014-ம் ஆண்டு நடந்த கொலைக்கு பழிக்குப் பழியாக கருப்பசாமி, அடிவெட்டி ஆகியோரை திட்டமிட்டு லாரி ஏற்றி கொலை செய்ததும், அப்போது ஆட்டோவில் வந்த மேலும் 4 பேரும் பரிதாபமாக பலியான அதிர்ச்சி தகவல் வெளியானது.



இந்த கொலை வழக்கில் முக்கிய சாட்சியாக அரிஹரன் இருந்தார். இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய நவாஸ்கான், உதயகுமார், பாலகிருஷ்ணன், சங்கிலி, மகேஷ் ஆகியோர் அரிஹரனை கொலை செய்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.





அவர்கள் அனைவரும் தற்போது தலைமறைவாக உள்ளனர். எனவே அவர்கள் 5 பேரையும் பிடிக்க தனிப்படை போலீசார் செங்கோட்டை, புளியரை, தென்காசி உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் தேடுதல் வேட்டை நடத்தி வருகின்றனர்.



நள்ளிரவில் வீடு புகுந்து மனைவி கண்முன்பே ஆட்டோ டிரைவர் வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் செங்கோட்டை கற்குடி பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கொலையால் பதட்டமான சூழல் நிலவுகிறது. ஆகவே அங்கு ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்புக்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.