செய்திகள் >>> தமிழகம் நெல்லையில் கந்துவட்டி கொடுமை- ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் தீக்குளித்து பலி First Published : Tuesday , 24th October 2017 11:26:37 AM

Last Updated : Tuesday , 24th October 2017 11:26:37 AM First Published : Tuesday , 24th October 2017 11:26:37 AMLast Updated : Tuesday , 24th October 2017 11:26:37 AM





நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி அருகே உள்ள காசிதர்மத்தை சேர்ந்த பலவேசம் என்பவரின் மகன் இசக்கிமுத்து (வயது 28). கூலி தொழிலாளியான இவருடைய மனைவி பெயர் சுப்புலட்சுமி (26). இவர்களுக்கு மதி ஆருண்யா(4), அக்‌ஷயா என்கிற பரணிகா(1½) என்ற இரண்டு பெண் குழந்தைகள்.





நெல்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு மனு கொடுப்பதற்காக, இசக்கிமுத்து தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் அங்கு வந்தார். அவர் வைத்து இருந்த பையில் 5 லிட்டர் மண்எண்ணெய் கேனும், கோரிக்கை மனுவும் இருந்தது.



கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள வளர்ச்சிமன்ற கூட்ட அரங்கு முன்பு இசக்கிமுத்து சோகமே உருவாக குடும்பத்துடன் நின்று கொண்டு இருந்தார்.





மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தின் போது வழக்கமாக போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுவார்கள். அதன்படி நேற்று நடந்த கூட்டத்தின்போதும் அங்கு போலீசார் பாதுகாப்புக்காக நின்று கொண்டு இருந்தனர்.



அப்போது புதிய தமிழகம் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் கோ‌ஷம் போட்டு கொண்டு கலெக்டர் அலுவலகத்துக்குள் நுழைந்தனர். இதை பார்த்த போலீசார் கோ‌ஷம் போட்டுக்கொண்டு வந்தவர்களின் அருகில் சென்றனர்.



போலீசார் அந்த இடத்தில் இருந்து சென்றவுடன், இசக்கிமுத்து தனது பையில் வைத்து இருந்த மண்எண்ணெய் கேனை திடீரென்று வெளியே எடுத்தார்.





தனது மனதை கல்லாக்கி கொண்ட அவர், கண் இமைக்கும் நேரத்தில் தனது மனைவி மற்றும் 2 குழந்தைகளின் உடலில் மண்எண்ணெய்யை ஊற்றினார். தொடர்ந்து தனது உடலிலும் மண்எண்ணெய் ஊற்றிக்கொண்டார்.



பின்னர் தான் வைத்து இருந்த தீப்பெட்டியை எடுத்து தீக்குச்சியை உரசி தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளின் மீது தீயை பற்ற வைத்து விட்டு தனது உடலின் மீதும் தீயை வைத்து கொண்டார்.



இதனால் அனைவரின் உடலிலும் தீ பற்றி எரிந்தது. தீயின் வேதனை தாங்காமல் கணவன், மனைவியும் 2 குழந்தைகளும் அலறி துடித்தனர். தீ மள மளவென எரிந்ததால் சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் இரண்டும் ‘அம்மா’ ‘அம்மா’ என்று அலறியபடி அங்கும் இங்குமாக ஓடின.



4 பேர் மீதும் மண்ணை அள்ளி வீசி தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் அங்கு இருந்தவர்கள் ஈடுபட்டனர். ஒரு குழந்தையின் மீது தண்ணீரையும் ஊற்றினார்கள். நீண்ட போராட்டத்துக்கு பின் தீ அணைக்கப்பட்டது.



இந்தநிலையில் சிகிச்சை பலன் இன்றி குழந்தை மதி ஆருண்யா மாலை 3.50 மணிக்கும், சுப்புலட்சுமி 4 மணிக்கும், குழந்தை அக்‌ஷயா என்கிற பரணிகா 5 மணிக்கும் அடுத்தடுத்து பரிதாபமாக இறந்தனர்.





அவர்களுடைய உடல்களை பார்த்து உறவினர்கள் கதறி அழுதனர்.இசக்கிமுத்து உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் உள்ளார். அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.





இசக்கிமுத்து குடும்பத்துடன் தீக்குளித்ததற்கான காரணம் குறித்து அவரது தம்பி கோபியிடம் மாவட்ட கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி விசாரணை நடத்தினார்.



அப்போது, கந்து வட்டி கொடுமையால் தனது அண்ணன் குடும்பத்துடன் தீக்குளித்ததாக கோபி தெரிவித்தார்.



தங்கள் ஊரை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணிடம் தனது அண்ணன் இசக்கிமுத்து 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் கந்து வட்டிக்கு ரூ.1 லட்சத்து 40 ஆயிரம் வாங்கி இருந்ததாகவும், இதுவரை அவர் ரூ.2 லட்சத்து 34 ஆயிரம் திருப்பி செலுத்தியுள்ள போதிலும், பணம் கொடுத்தவர் தரப்பில் தொடர்ந்து பணம் கேட்டு மிரட்டி வந்ததாகவும் அப்போது கோபி கூறினார்.



இதுதொடர்பாக போலீசில் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால் மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் ஏற்கனவே 5 முறை மனு கொடுத்து இருப்பதாகவும் இப்போது 6–வது முறையாக மனு கொடுப்பதற்காக வந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.



கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு தனது அண்ணன் இசக்கிமுத்து கையில் மண்எண்ணெய் கேனையும் எடுத்து வந்ததால், ஏதேனும் விபரீத முடிவை எடுத்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தான் உடன் வந்ததாகவும், என்றாலும் சம்பவம் நடந்த போது தான் அந்த இடத்தில் இல்லாததால் அவர் குடும்பத்துடன் தீக்குளித்ததை தன்னால் தடுக்க முடியவில்லை என்றும் கூறி விட்டு கோபி கதறி அழுதது பரிதாபமாக இருந்தது.



கந்து வட்டி கொடுமையால், நெல்லை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தொழிலாளி குடும்பத்துடன் தீக்குளித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.