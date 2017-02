செய்திகள் >>> தமிழகம் நீட் தேர்வின்றி மருத்துவ படிப்பில் பழைய முறையை பின்பற்ற சட்டசபையில் இன்று மசோதா தாக்கல் First Published : Tuesday , 31st January 2017 09:56:42 AM

Last Updated : Tuesday , 31st January 2017 09:56:42 AM





நீட் தேர்வின்றி மருத்துவ படிப்பில் பழையமுறையே பின்பற்றும் வகையில் அதற்கான சட்ட முன்வடிவு இன்று தமிழக சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் ஆகிறது.



மருத்துவ படிப்புகளுக்கு நாடு முழுவதும் ஒரே நுழைவுத்தேர்வாக ‘நீட்’ எனப்படும் மருத்துவ பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.





மத்திய அரசின் இந்த முடிவு தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிராமப்புற மாணவர்களை கடுமையாக பாதிக்கும் என்பதால் தமிழகத்திற்கு நீட் தேர்வு தேவையில்லை என்றும் அதற்கான சட்ட முன்வடிவை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் மு.க ஸ்டாலின் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் வலியுறுத்தி இருந்தார்.



இந்த நிலையில், நீட் தேர்வு இல்லாமல் இளநிலை மருத்துவம், பல் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்கான சட்ட முன் வடிவு சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.





முதுநிலை படிப்புகளுக்கும் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள மாணவர் சேர்க்கைக்கான சட்ட முன் வடிவு தாக்கலாகிறது. சட்டப்பேரவையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இந்த சட்ட முன்வடிவை தாக்கல் செய்கிறார்.