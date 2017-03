செய்திகள் >>> தமிழகம் நிர்வாண படம் எடுத்து வாலிபர் மிரட்டியதால் தற்கொலை செய்த இளம்பெண் First Published : Monday , 20th March 2017 11:30:18 AM

Last Updated : Monday , 20th March 2017 11:30:18 AM First Published : Monday , 20th March 2017 11:30:18 AMLast Updated : Monday , 20th March 2017 11:30:18 AM





மதுரை மாவட்டம் ஏ.அய்யநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் முருகன். இவரது மனைவி ஒச்சாயி (வயது26). வாத்து வளர்த்து விற்பனை செய்து வந்தார். இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சின்னமாயன் (34) என்பவருக்கும் இடையே தொடர்பு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.



இந்த நிலையில் ஒச்சாயிக்கு தெரியாமல் செல்போனில் நிர்வாண படம் பிடித்து வைத்து கொண்டு சின்னமாயன் மிரட்டி அவ்வப்போது பணம் பறித்தும், தராதபட்சத்தில் அப்படத்தை வெளியிடுவதாகவும் மிரட்டி வந்துள்ளதாகவும் தெரிகிறது



இதனால் வேதனை அடைந்த ஒச்சாயி திடீரென வி‌ஷம் குடித்தார். மயங்கி விழுந்த அவரை மதுரை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தனர். ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக இறந்தார்.



இதுகுறித்து ஒச்சாயின் தந்தை ஜெயக்கொடி உத்தப்பநாயக்கனூர் போலீசில் புகார் செய்தார். போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.