நாட்டின் 13-வது குடியரசுத் துணைத்தலைவராக வெங்கையா நாயுடு பதவியேற்றுக் கொண்டார். குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த், வெங்கையா நாயுடுவிற்கு குடியரசுத் துணைத்தலைவராக பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.



குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் உள்ள தர்பார் மண்டபத்தில் இந்த பதவியேற்பு விழா நடைபெற்றது.



பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள் அருண்ஜேட்லி, உமாபாரதி மற்றும் பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவர் எல்.கே.அத்வானி மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.



முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங், தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர்.