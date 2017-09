செய்திகள் >>> தமிழகம் தொழிலாளி மகள் டாக்டராகக் கூடாதா - அனிதாவின் தந்தை சண்முகம் கதறல் First Published : Saturday , 2nd September 2017 09:20:07 AM

தொழிலாளியின் மகள் டாக்டராகக் கூடாதா எனக் கேட்டு கண்ணீர் விட்டுக் கதறிய அனிதாவின் தந்தை சண்முகத்தின் கதறல் அனைவரையுமே கலங்கச் செய்தது.



மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவோடு சிறுவயதிலிருந்தே அதற்காக தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டு வந்த அரியலூர் மாவட்டம் குழுமூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவி அனிதா, நீட் நுழைவுத் தேர்வால் தனது மருத்துவர் கனவு தகர்ந்ததால் நேற்று தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்



சிறு வயதிலேயே தாயை இழந்த அனிதா, சொற்ப வருமானமே கொண்ட தொழிலாளியான தந்தை மற்றும் சகோதரர்களின் அன்பு, ஆதரவு, அரவணைப்பில் வாழ்ந்து வந்தார்.





வீட்டுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை என்பதால் மிகவும் செல்லமாக வளர்க்கப்பட்ட அனிதாவுக்கு மருத்துவராகி ஏழை மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பது தான் கனவு.





இந்த கனவை நனவாக்க அவரது தந்தையும், 4 சகோதரர்களும் சிறுவயதிலிருந்தே ஊக்கமளித்து வந்தனர்.



தனிப் பயிற்சிக்கு செல்லாவிட்டாலும், கிடைக்கும் நேரத்தை பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தி பள்ளி தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவியாகவே இருந்து வந்த அனிதா, அந்த ஊரில் உள்ள மற்ற குழந்தைகளுக்கு படிப்பில் எடுத்துக்காட்டாகவே திகழ்ந்து வந்தார்.



பிளஸ் 2 அரசுப் பொதுத் தேர்வில் 1,176 மதிப்பெண்கள் பெற்றபோது தான் நிச்சயமாக மருத்துவப் படிப்பில் சேர்ந்து விடலாம் என மிகவும் நம்பிக்கையோடும், மகிழ்வோடும் இருந்தார். ஆனால், மருத்துவப் படிப்புக்கு மட்டுமன்றி வாழ்க்கைக்கும் எமனாக வந்து நின்றது நீட் நுழைவுத் தேர்வு.



மருத்துவராக பார்க்க வேண்டிய மகளை மரண கோலத்தில் கண்டு கதறி அழுதார் தந்தை சண்முகம். மிகுந்த வேதனையிலும், விரக்தியிலும் இருந்த அவர் கூறியது :



“நானும், எனது மகன்களும் என 5 பேரும் கூலி வேலை செய்து அனிதாவை படிக்க வைத்தோம். அவரை டாக்டருக்கு படிக்க வைக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் ஆசை. அதுபோலவே, எப்படியாவது டாக்டராகிவிட வேண்டும் என நினைத்து அனிதாவும் சிறு வயதிலிருந்தே கஷ்டப்பட்டு நன்றாக படித்தார்.



இந்த ஊரிலேயே நன்றாக படிக்கும் பெண் என பெயர் வாங்கினார். ஊரிலேயே முதல் டாக்டராகி விட வேண்டும் எனவும் விரும்பினார். நீட் மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இந்நேரம் அவருக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்க இடம் கிடைத்திருக்கும். அதை கெடுத்துவிட்டார்கள்.





இந்த நாட்டில் தொழிலாளிகளின் மகளும், தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் குழந்தைகளும் டாக்டர் ஆகக்கூடாதா? நீட் தேர்வு காரணமாகத்தான் என் மகள் இறந்துள்ளார்.





இதற்கு மத்திய, மாநில அரசுதான் காரணம். அனிதாவுக்கு கால்நடை மருத்துவம் படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் அதை அவர் விரும்பவில்லை. இதுபற்றி எதுவும் எங்களிடம் பேசாமல் விரக்தியிலேயே இருந்துள்ளார்.



ஆசைப்பட்டபடி மருத்துவராக முடியவில்லை என மனசுக்குள்ளேயே புழுங்கி, இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்துவிட்டார். உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றும் என் மகள் மட்டுமல்ல, தமிழக மாணவர்களுக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை. இனிமேல் இதுபோல யாருடைய குடும்பத்திலும் நடக்கக் கூடாது” என்று கூறியடி கண்ணீர் விட்டு கதறினார் சண்முகம்.