செய்திகள் >>> தமிழகம் தி.நகரில் தொழிலதிபர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 100 சவரன் நகைகள் கொள்ளை First Published : Tuesday , 10th January 2017 11:07:50 AM

Last Updated : Tuesday , 10th January 2017 11:07:50 AM First Published : Tuesday , 10th January 2017 11:07:50 AMLast Updated : Tuesday , 10th January 2017 11:07:50 AM





தொழிலதிபர் ஒருவரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 100 சவரன் நகைகள் மற்றும் 4 கிலோ வெள்ளி பொருட்களை கொள்ளையடித்து சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.





சென்னை தி.நகர் பசுல்லா சாலையை ேசர்ந்த தொழிலதிபர் கைலாஷ் (58). இவர், எல்இடி பல்புகளை மொத்தமாக வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்து சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு விநியோகித்து வருகிறார்.



கைலாஷ் தனது குடும்பத்துடன் நேற்று முன்தினம் மாலை வெளியே சென்றிருந்தார். பின்னர், நள்ளிரவில் அவர்கள் வீடு திரும்பியுள்ளார்.







அப்போது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு கைலாஷ் அதிர்ச்சியடைந்தார். ஏதோ அசம்பாவிதம் நடந்துள்ளது என கருதி பதறிய அவர், உடனடியாக வீட்டுக்குள் சென்று பார்த்தார்.



வீட்டில் அனைத்து பொருட்களும் சிதறிக்கிடந்தன. பீரோவில் இருந்த 100 சரவன் தங்க நகைகள் மற்றும் 4 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தன. இதையடுத்து அவர் பாண்டி பஜார் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.







அதன்படி, போலீசார் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் விரைந்து சென்று வீட்டில் பதிவாகி இருந்த கைரேகைகளை புதிவு செய்தனர். பின்னர் அக்கம்பக்கத்தினரிடமும், அப்பகுதியில் கடை வைத்திருப்பவர்களிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.



கொள்ளை தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த ேபாலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.





மேலும், கைலாஷ் வீட்டில் வேலை செய்த நபர்கள் மற்றும் அருகில் உள்ள நிறுவனங்களில் உள்ள காவலாளிகளிடம் தீவிர விசாரணை நடக்கிறது.





தொழிலதிபர் ஒருவரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தி.நகரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.





தொழிலதிபர் கைலாஷ் தனது புகாரில், வீட்டில் பீரோவுக்கான சாவியை அப்படியே வைத்துவிட்டு சென்றுள்ளதாக கூறியுள்ளார். இதனால், வீட்டின் நிலவரம் தெரிந்த நபர்கள்தான் வீட்டிற்கு வந்து கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்க முடியும் என்று போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.





மேலும், தொழிலதிபர் வீட்டிலும், வெளியிலும் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் போலீசார் உடனடியாக கொள்ளையர்களை அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளதாக தெரிவித்தனர்.